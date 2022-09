Majo Martino furiosa con Yanina Latorre: “Hicieron un enigmático basado en una mentira”.

Majo Martino está furiosa con Yanina Latorre, quien dice ser amiga de ella, pero ayer en LAM, hizo un enigmático con información que le llegó de un supuesto canje que pidió en un hotel en Miami y que le negaron.

“¡Varada en Miami! De camino a Qatar ocurrieron cosas, luego les cuento en las historias!”, escribió Majo Martino en su cuenta de Instagram, con una foto muy diosa.

“Yendo a Qatar tenía escala en Miami, el vuelo a Qatar no lo hice porque el Gobierno qatarí no te deja viajar si las vacunas no tiene el código QR y no figura el QR de la última vacuna en la App Mi Argentina”, comentó la famosa y agregó: “Son así de estrictos, ninguno del grupo pudo viajar, Joaco tampoco”.

Como parte de la información, Majo sumó en sus historias: “Me dicen que a partir del 4/9 ya no van a pedir más las vacunas”.

Sobre lo que publicó Yanina Latorre, Majo fue muy severa: “Hicieron un enigmático basado en una mentira, yo no contacté a ningún hotel porque tengo la suerte de ser amiga del dueño del hotel más lindo de Miami”, y continuó: “Igual, después aclararon que no había sido yo la que lo contactó al hotel que mencionaron. De todos modos, que tendría de malo haberlo hecho ¿no? Ja, ja, ja”.

Yanina Latorre mandó al frente a Majo Martino en LAM

Yanina Latorre se encargó de mandar al frente a la periodista y panelista invitada de LAM, Majo Martino. Resulta que la novia de Locho Loccisano va rumbo a Qatar y en su itinerario de viaje, debía pasar por Miami, pero un inconveniente con el QR del PCR, la dejó varada en Miami.

Hasta ahí todo normal, el tema se complicó, cuando Majo Martino se contactó por Instagram con Lennox Hotels de Miami y le pidió canje para poder hospedarse mientras solucionar este impasse; no obstante, afirmó Yanina Latorre, el hotel cerró las puertas con un rotundo no. “No le dieron el canje porque básicamente en el hotel no sabían quién era”, dijo la presentadora.

“Pidió canje en el hotel de Wanda y le cortaron el rostro”, describió el picante graph de LAM. Yanina Latorre, que es amiga de Majo Martino, le llegó en exclusiva la información y no dudó un minuto en mandar al frente a la novia de Locho.

“Majo Martino viajó a Qatar para hacer notitas de color y hacer contenido para una aplicación para el mundial, estaba viajando a Qatar, el vuelo tenía escala en Miami, y no la dejaron embarcar a Qatar”, al parecer tuvo problemas con su PCR y ahora debe esperar en esta ciudad. Yanina aclaró que el hotel no da canjes, no es que se lo negó por ser Majo Martino.