Daniel Agostini le puso fin a su relación con Laura, la madre de sus hijos y de la peor manera posible. El cantante y su exesposa se divorciaron y fue Fernanda Iglesias quien sacó a la luz los espeluznantes detalles que incluían a Nazarena Vélez.

"Hay audios donde decía que quería matar gente, que ella era una put... que a Nazarena hasta que no la viera muerta no iba a parar", expresó Fernanda Iglesias que tomó por sorpresa a Ángel de Brito, pero no a su compañera de panel.

La reacción de Nazarena Vélez

Por su parte, Nazarena Vélez reaccionó ante el comentario de Daniel Agostini: "Nada de todo lo que estoy escuchando me sorprende". De esa forma dejó en evidencia que el audio del cantante asegurando que quiere verla muerta, no es nuevo para ella.

Como si eso fuera poco, Nazarena Vélez aseguró también que Daniel Agostini logra sacar lo peor de ella, así como lo hizo años atrás cuando la hizo enfurecer al punto de que le rompió el auto porque no la dejaba ver a su hijo, Chyno Agostini.