Marcela Tauro rompió el silencio sobre su pelea con Jorge Rial y habló de maltrato

Semanas atrás, Marcela Tauro y Jorge Rial protagonizaban una de las peleas que marcarían el final de la trayectoria de la panelista en Intrusos, el ciclo en el que estuvo por 17 años. Ahora y luego de haber estrenado en el panel del programa de Alejandro Fantino, la periodista decidió romper el silencio y habló por primera vez de los detalles de su pelea con el conductor.

“Fue lo que se vio. Sentí el click ahí, pensé ‘esto no va más’. El programa siguió, no es que terminó. Después, en el corte hablamos bien, él me dijo su parecer. Pero yo no me acuerdo mucho. Saqué todo eso de mi mente”, dijo Tauro en una nota radial con Fernanda Iglesias para el ciclo Esto no es Hollywood.

"¿Te sentiste maltratada?", le consultó Iglesias. "Obvio. Es así. Yo pensé ‘¿por qué me está pasando esto?’. Pero bueno, son cosas que las sé manejar, no era el primer día que trabajaba, ni nada. Ojo; fue solamente pensar por qué me pasaba todo eso. Lo que sé es que fue a la mitad del programa y yo seguí al aire", dijo Marcela sin pelos en la lengua.

"Acá yo sentí que algo se cortó", agregó haciendo referencia a que pese a que no era la primera discusión, sí era la que rompía para siempre su postura frente a este tipo de situaciones.

Luego, Tauro aclaró: "Nunca me dijeron que no volvía. Yo fui la que dije que me iba. me habló la producción y coincidimos (...) Después hicieron una novela de cosas que me ofrecieron que nunca pasó. Yo la reunión la tuve casi un mes después. Me ofrecieron volver a Intrusos pero yo les expliqué al canal y la producción por qué no quería volver. Me llamó Fantino, me dijo “¿querés irte mal del canal, porque yo te estoy pidiendo?”. Si Fantino no me pedía tenía dos meses de vacaciones y volvía a hablar", contó.