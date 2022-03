Marcela Tauro habló de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro.

Marcela Tauro se decidió a hablar sobre la ruptura de Jorge Rial y Romina Pereiro en conversación con Flor de la V y todo el equipo de panelistas de “Intrusos”. La periodista lo hizo con algo de recaudo, pues solo hace unos días tuvo un fuerte cruce con el conductor de “Argenzuela” (Radio 10).

Ya con la confirmación de la separación por parte del propio Rial, Flor de la V le consultó a Marcela Tauro si le sorprendió la separación entre el periodista y la pastelera profesional. “¡Yo, eh! Bueno, voy a hablar”, dijo la panelista un tanto reacia a dar una opinión directa sobre quienes fueron, en su momento, amigos.

"No, a mí no me sorprendió. Quizás porque los conozco. Viste que hay cosas que te sorprenden y hay cosas que no me sorprenden. Porque lo conozco un poco, no lo conozco tanto”, dijo Marcela y remarcó: “Por cómo estaba él, no me sorprendió que estuviera separado”.

En el ida y vuelta con Flor de la V, Tauro coincidió en afirmar que el estado de ánimo en el que se encuentra Rial, producto de la pandemia, ayudaron a que la relación se viera envuelta en este quiebre. “Cómo estaba estos últimos días, tuiteando y demás, ahí sentí que algo le pasaba, ahí llegue a pensar que estaba separado”.

“La verdad me da pena, porque me gustaba la pareja. Ella me parece que es muy buena mina y él también. Ella le hacía bien, se hacían bien” comentó de manera detalla la panelista y enfatizó, “Me sorprendió, sería hipócrita si digo que ¡Sí, me resorprendió!”.

En medio de la conversación y las respuestas de Marcela Tauro, Maite Peñoñori acotó sobre lo que su compañera había dicho, si cuando habló sobre los tuits de Rial, se refería también a los ataques que recibió ella de su parte.

“Sí, tuiteó contra mí, pero yo ya lo contesté y no estoy enojada con él, porque sinceramente, tuve muchos años con él y le tengo un cariño”, expresó Marcela en referencia al cruce mediato que tuve la semana pasada con él y que hoy la deja, aparentemente, sin muchas ganas de hablar sobre los temas relacionados a la vida privada de Rial.

“¿Me dolió? Sí, me dolió. Porque yo le tenía un cariño, entonces, no esperaba ese golpe”, finalizó Marcela Tauro en su intervención de hoy, luego de hablar de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro.