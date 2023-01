Marcelo De Bellis forma parte del gran éxito del verano, la obra teatral de Casados con Hijos, una nueva versión de la mítica sitcom de Telefe. Tras las postergaciones que tuvo la producción por la pandemia de covid-19, las puertas del Gran Rex se abrieron para empezar con este ciclo que ha traído muchas críticas positivas entre el público y los especialistas.

Sin embargo, no todo es felicidad para el actor, ya que, en medio del furor del éxito de Casados con hijos, ha tenido que afrontar una dura pérdida. A través de sus redes sociales lo reveló muy conmocionado. Específicamente, Marcelo informó que perdió a su segunda madre.

Marcelo De Bellis junto a su tía.

Con un post en donde se observa a la señora con una gran sonrisa y acompañada de Marcelo De Bellis, el intérprete de Dardo Fuseneco escribió: “Les voy a contar una cosa. En plena navidad se fue (físicamente claro) mi otra mamá”, partió comentando. “No les pedí permiso a mis primos (sus hijos) para publicar esto... ojalá no me reten. Ella es mi nuevo ÁNGEL. Cada vez que estoy detrás de esa puerta de “Los Argento", miro al cielo y sé que me cuida y la escucho en cada aplauso, función a función”, agregó.

“Canchera... con un humor ácido... moderna para su época... mi tía Argentina. Sí, Argentina. Mi “otra” MAMÁ”, finalizó Marcelo De Bellis muy triste por su pérdida, pero también seguro de que lo acompañará cada vez que se suba al escenario para hacer Casados con hijos y cada proyecto que se proponga.