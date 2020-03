Marcelo Polino reveló cuál fue su primer trabajo: "Pensaba que me iba a acercar a la felicidad"

"Yo sabía lo que quería y era ser famoso. Cuando vivía en el interior pensaba que ser famoso me iba a acercar a la felicidad, que eso me iba a hacer feliz. Y no hay nada más alejado de la felicidad que estar en la televisión", dijo Marcelo Polino en una nueva edición de Divina Comida. El periodista habló sobre sus comienzos en el mundo del espectáculo y reveló uno de sus primero trabajos antes de ganar fama en la televisión.

“Mi objetivo era ser famoso y cuando estaba en la plaza pensaba ‘lo voy a lograr, lo voy a lograr’. Y conseguí todo lo que quería”, recordó Polino sobre su pasado humilde y sobre sus planes futuros.

Luego, continuó: “Yo trabajaba de cadete, y caminando por la avenida Corrientes vi una casa que vendía artículos de magia y me compré tres trucos. Me transformé en mago. Trabajaba de mago animando fiestas infantiles, ¡con tres trucos!”, reveló ante la sorpresa de los comensales invitados al ciclo de Telefé.

“Un día me enteré que había una prueba de Pipo Pescador para elegir un mago. Cuando llegué había como 15 magos con valija, galera, frac y yo fui con mis tres trucos. ¿Y pueden creer que me eligió a mí? Un día le pregunté a Pipo por qué me eligió y dijo que es porque soy muy carismático y angelado. Y hace 30 años que estoy agarrado de esa frase, ja, ja”, contó el periodista con su característico humor.

Al final, Marcelo Polino se refirió a su relación de pareja con Carmela Fischer, la hija de Pipo Pescador: “Nos enamoramos con Carmela y me fui a vivir con ella a España. Ahí trabajé de mago. Fuimos pareja durante mucho tiempo, varios años”.