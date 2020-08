Marcelo Polino sobre Luciana Salazar: "Se va a casar seguramente el año que viene"

Marcelo Polino anunció que Luciana Salazar, se casaría el año que viene. La noticia se dio en la visita del periodista a "Polemica en el bar", donde la modelo se destaca como panelista.

"Yo voy a decir una cosa: una persona muy famosa, no voy a hablar de la otra persona porque su actividad la conozco pero no la manejo, se va a casar seguramente el año que viene, es la señora Luciana Salazar", lanzó el periodista para sorpresa de todos.

"¿Qué?, Polino, te reviento", sentenció Luli, se paró de su silla y amagó con irse del piso. Enseguida, sus compañeros y el conductor, Mariano Iúdica, comenzaron a gritar: "Luciana, se casa Luciana".

"Vamos a hacer un pequeño juego, porque yo lo necesito decir el 22 el nombre y apellido. Luciana tuvo la propuesta para formalizar. Es una linda noticia, Luli", sostuvo Polino. "Yo te voy a matar", aseguró Luciana al periodista.

Divertido, Polino le pidió: "No te olvides que soy huérfano, la única familia que tengo es la tuya así que no me la saques". "Basta Polino, no hay que decir nada, yo no hablo de mi vida privada", remarcó ella.

"Lo que sí, los que la queremos mucho a Luciana la estamos presionando para que dé el sí ya porque necesitamos una fiesta", concluyó Marcelo.