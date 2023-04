Marcelo Tinelli quiere que Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammón, participe en el Bailando 2023

El Bailando 2023 vuelve, pero esta vez en la pantalla de América. Para esto, Marcelo Tinelli tiene en carpeta a diferentes figuras del mundo del espectáculo para sumar a su certamen. Pero, ahora, el conductor sorprendió con el joven que quiere que participe: Lucas Benvenuto, la persona que denunció a Jey Mammón.

Tinelli quiere que Lucas participe en el reality.

Lucas Benvenuto es patinador y baila desde pequeño. En Socios del Espectáculo informaron que podría formar parte del show nocturno, ya que estas actividades son su pasión y es lo que sabe hacer.

Foto reciente de Marcelo junto a su familia,

Recordemos que el primer participante confirmado es Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022, según expresó Ángel de Brito, y luego hay muchos de los exparticipantes que quedaron en el radar y posiblemente sean confirmados en los próximos días.

El primer participante confirmado es Tomás Holder.

Lucas actualmente lleva adelante una denuncia hacia Jey Mammón, el conductor de La Peña de Morfi, hasta hace algunas semanas, y además busca ayudar a niños que estén afrontando la misma realidad por la que él tuvo que pasar. En las próximas horas se confirmará si la propuesta fue formal y aceptada por el joven, pero la idea del conductor del Bailando es tenerlo entre sus participantes.

La mamá de Tomás Holder se postuló al Bailando 2023

Al ver que Tomás Holder fue el primer participante confirmado del Bailando 2023, su mamá decidió intentarlo también y se postuló tanto al programa que Marcelo Tinelli hará en América, como en la nueva edición de Gran Hermano.

"Hola, Marcelo. Soy Gisela Gordillo y quiero entrar al Bailando", comenzó su video Gisela. Luego la mamá del primer eliminado de Gran Hermano 2022 confesó: "No sé bailar, no sé cantar, no sé actuar… Bueno, actuar más o menos sí".

Después admitió: "¡Pero soy la mamá de Holder! Y si el chiquito se manda alguna cag…, que se las va a mandar todas, a la única que le hace caso es a mí porque me tiene miedo". Y cerró su postulación hablandole al conductor: "Pensalo, Marce. Me necesitás. Soy la única que puede controlar a esa fiera".