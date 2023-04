¡Se largó a llorar! La reacción de Tomás Holder al enterarse que participará en el Bailando 2023

Gran Hermano 2022 terminó hace un par de semanas, y los participantes que pasaron por la casa están experimentando las consecuencias de saltar a la fama tan rápidamente. A la mayoría de ellos se les están abriendo puertas en el mundo del espectáculo. Por ejemplo, recientemente, Ángel De Brito anunció que invitó formalmente a Coti Romero a ser panelista de LAM, el ciclo que conduce por las noches de América TV. También, Julieta Poggio confirmó que tendrá un rol protagónico en una obra de José María Muscari en Calle Corrientes. Pero ahora le tocó al primer eliminado del reality, Tomás Holder. Marcelo Tinelli confirmó al tiktoker como primera figura del Bailando 2023.

Tomás Holder en Instagram

Se viene el Bailando 2023, esta vez en la pantalla de América TV, luego de que Marcelo Tinelli se alejara de Canal 13 para convertirse en Director Artístico del canal rival. A raíz de la confirmación de que el histórico programa del conductor volverá a la televisión, se comenzó a rumorear acerca de muchos participantes de Gran Hermano podrían formar parte del nuevo reality. Entre los nombre que circularon, pisan fuerte los nombres de Julieta Poggio, Daniela Celis y Coti Romero. Sin embargo, el gran conductor anunció a Tomás Holder como la primera figura confirmada.

La primicia la tuvo Ángel De Brito, figura de América, y lanzó la noticia en su programa de chimentos: LAM. Esto sucedió después de que Tomás Holder expresara directamente sus ganas de participar del Bailando 2023. Incluso, el ex participante de Gran Hermano se tomó el atrevimiento de pedir una compañera con quien bailar: Jimena Barón. Con respecto a esto, el periodista de las noches de América comentó: "Holder adentro. Te vamos a deber a Jimena Barón. No va a poder ser por ahora", aclaró con cierta picardía.

Tomás Holder contó que quiere una relación con la China Suárez

Por supuesto que la noticia lo impactó al ex hermanito. De hecho, al enterarse de que este sueño se le haría realidad, Tomás Holder subió un video a sus historias de Instagram abriendo su corazón y expresó todos sus sentimientos. "¿Qué onda, gente? Me agarran en Córdoba. La verdad es que estoy súper emocionado, no caigo todavía. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, la verdad que increíble", comenzó expresando el tiktoker sobre cómo recibió la noticia y que sensaciones le generaba.

Luego, siguió explicando un poco de su trayectoria y el por qué de su reacción: "Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí y cómo arranqué, sabiendo que arranqué en TikTok", explicó haciendo referencia a sus comienzos en la aplicación, en donde se hizo viral y consiguió gran parte de sus seguidores.

Tomás Holder en Gran Hermano

También se tomó un espacio para agradecer a sus fieles seguidores que lo acompañan en lo que hace: "Al principio había muchas críticas, mucha gente que pensaba que no iba a llegar a nada y miren hoy dónde estamos. También se lo debo mucho a ustedes. Estoy con la piel de gallina posta, no puedo hablar. Estoy re emocionado... Un pibe del interior de 21 o 22 años, esté hoy en día acá, es una locura. No voy a llorar porque no hago eso pero estoy re emocionado. Se los debo a ustedes. Gracias, Marcelo y a la gente de LAM que me banca. Espero que disfruten este Bailando, que va a estar muy bueno", señaló con clara emoción en su voz Tomás Holder.

A pesar de decir que no iba a llorar, no pudo contener la emoción y quebró en llanto. "No tengo palabras de agradecimiento, real que no tengo palabras. Estoy mudo, todo lo que pasé para llegar hasta acá, todo lo que recorrí, todo lo que me aguanté... Gracias a mis amigos por siempre estar, gracias a mi mamá por sacarme de los malos caminos, gracias a mis hermanitos por siempre abrazarme fuerte, gracias mi a mi viejo por esas charlas largas y profundas y gracias a ustedes por nunca dejarme a pesar de mis errores. Los amo", escribió en la historia de Instagram.

NL.