Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés tuvieron una pelea en pleno vivo.

A fines de julio, Guillermina Valdés se sumó al jurado de La Academia y desde su debut, la mujer de Marcelo TInelli protagonizó varias peleas. Algunas con el resto de los integrantes del jurado pero otras con su propio marido. Semanas atrás, discutió con él por una intimidad que se vive en su casa.

En esta oportunidad Agustín Barajas, pareja de Hernán Piquín, que se sumará como nuevo participante a La Academia, los jurados debieron elegirle una bailarina para que lo acompañe en la pista. Ángel de Brito y Pampita no habían tenido problema en seleccionar a una de las tres candidatas pero, cuando llegó el turno de Valdés, ella se negó.

“Yo las conozco y las quiero mucho a todas. Es una oportunidad divina para las tres. Es muy difícil para mí y no quiero decir nada, no puedo porque no soy quién. Son todas medio ‘amigochas’ mías, así que prefiero que no, prefiero abstenerme. Lo siento”, afirmó convencida.

"No pasa por querer o no. Se empaca y es como difícil moverla. Esto es como decir ‘no desfilo’. No es que se van a quedar ofendidas. Te lo estoy pidiendo. Por favor te lo pido, mi amor”, le suplicó Marcelo.

“Por favor te lo pido. Los que evalúan son ustedes. Solamente te pido que elijas una bailarina entre las tres, ustedes son el jurado. ¿Podés, por favor, votar a una? Te pido por favor, me arrodillo y quiero que lo justifiques”, insistió.

Molesta, Guillermina accedió y votó: "Voy a elegir a Estefi porque la música no la favoreció y se vio en desventaja. Como las tres bailan bien, voy a tener en cuenta eso".

Tensión en la pista.

Guillermina Valdés se habría ido enojada con Pampita quien le dijo "aburrida": los detalles

La bomba la lanzó Pampito en "Mañanísima", el programa de Carmen Barbieri por Ciudad Magazine y se trataría de un supuesto chispazo entre Pampita y Guillermina Valdés: "Anoche, Guillermina Valdés se fue enojada", dijo analizando el tenso momento en ShowMatch, luego de que Marcelo Tinelli debatiera en vivo una reciente declaración de Pampita, en la que calificó de "aburrida" a la mujer del conductor.

"Me cuentan de adentro que ayer Guillermina se fue enojada, que no le gustó este chiste que le hicieron. Dicen que no sabe jugar. Cuando le proponen un juego, ver quién es la más aburrida, la mencionan y se le transforma la cara de una manera. Cuando Marcelo le pregunta ella está como caliente", dijo el panelista

Concordando con Ángel de Brito, quien en plena instancia de tensión en La Academia le dijo a Valdés que "no sabe jugar", Pampito recordó otra situación en la que Guillermina mostró los dientes.

"Se enojó, no le gustó este juego. No es la primera vez que le pasa. Ya se había enojado cuando no la dejaron entrar al chat el jurado de La Academia. Ahí también se enojó. Tiene carácter fuerte. No le gustó", dijo el periodista.

En defensa de la jurado, Carmen Barbieri acotó: "Tiene carácter fuerte. A mí me encanta Guillermina, tiene personalidad. Eso no quiere decir que sea jodida, aburrida".

