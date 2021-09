La bomba la lanzó Pampito en "Mañanísima", el programa de Carmen Barbieri por Ciudad Magazine y se trataría de un supuesto chispazo entre Pampita y Guillermina Valdés: "Anoche, Guillermina Valdés se fue enojada", dijo analizando el tenso momento en ShowMatch, luego de que Marcelo Tinelli debatiera en vivo una reciente declaración de Pampita, en la que calificó de "aburrida" a la mujer del conductor.

"Me cuentan de adentro que ayer Guillermina se fue enojada, que no le gustó este chiste que le hicieron. Dicen que no sabe jugar. Cuando le proponen un juego, ver quién es la más aburrida, la mencionan y se le transforma la cara de una manera. Cuando Marcelo le pregunta ella está como caliente", dijo el panelista

Concordando con Ángel de Brito, quien en plena instancia de tensión en La Academia le dijo a Valdés que "no sabe jugar", Pampito recordó otra situación en la que Guillermina mostró los dientes.

"Se enojó, no le gustó este juego. No es la primera vez que le pasa. Ya se había enojado cuando no la dejaron entrar al chat el jurado de La Academia. Ahí también se enojó. Tiene carácter fuerte. No le gustó", dijo el periodista.

En defensa de la jurado, Carmen Barbieri acotó: "Tiene carácter fuerte. A mí me encanta Guillermina, tiene personalidad. Eso no quiere decir que sea jodida, aburrida".

Guillermina Valdés se habría ido enojada con Pampita quien le dijo "aburrida": los detalles

La Academia: Guille Valdés le hizo un reclamo al aire a Marcelo Tinelli

Apocas horas de tomarse unos días de descanso junto a su pareja y su hijo menor, Marcelo Tinelli empezó un debate al aire con los jurado de La Academia. El tema de conversación entre el conductor de ShowMatch y los jurados del certamen, comenzó por una discusión sobre el inicio de las relaciones.

En ese momento, Guillermina Valdés sorprendió a todos los televidentes al llamarle la atención a su pareja, el conductor de La Academia. La modelo confesó que “por formalizar rápido se perdió de muchas cosas”.

Ante la reacción de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés se adelantó en contestar diciendo: “No lo digo por vos, amor. Por relaciones pasadas”.

Mientras la competencia por el rating con La Voz Argentina resulta cada vez más complicada, Marcelo Tinelli se tomará unos días para descansar junto a Guillermina y el hijo que tienen en común, Lorenzo Tinelli.

Para ello, las grabaciones de La Academia se adelantaron en el ritmo de cumbia, que actualmente están realizando los participantes del reality. Lo confirmó el periodista Leo Arias en Gossip, el programa que conduce Laura Ubfal por Net Tv.

FL