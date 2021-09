Con una anécdota inesperada Carla Peterson recordó de su historia de amor con Martín Lousteau

Carla Peterson fue la invitada estrella a "Los Mammones", el programa de Jey Mammon en América y contó como nunca la historia de amor que la unió con Martín Lousteau. A corazón abierto reveló que su madre fue quien insistió a que lo conozca. Además, la actriz recordó su casamiento fugaz y sorpresivo con el político.

“¿Es verdad que te casaste y ni te enteraste que te estabas por casar?”, preguntó Jey Mammón y la invitada contó: “Fue rápido, fuimos a averiguar cómo había que hacer para casarse y nos terminaron casando ahí en el momento. Porque había que hacer trámites, nos íbamos a ir a vivir a otro lado”, comenzó diciendo.

"Mi mamá me decía 'con un muchacho así tenés que salir'", recuerdo. Finalmente, Peterson aprovechó para bromear acerca de su look de boda y contó por qué su mamá fue la gran mentora de su unión con Martín: “Ese es mi vestido de novia que es un short de jean desteñido con lavandina, él con su jean, los rulos, la camisa. Mi mamá me decía ‘con un muchacho así tenés que salir’. Y yo le decía ‘mamá cállate cómo podes saber cómo es una persona que sale en una foto en un diario’. Mirá cómo la vio”, reflexionó.

Las vacaciones de Carla Peterson en Disney

Tras finalizar el rodaje de "Sesiones", Carla Peterson viajó a Disney en plan de relax y trabajo, ya que la serie que protagonizó junto a la China Suárez y Benjamín Vicuña es de dicha factoría.

"Jugando a ser niña por unos días. Aunque casi tengo la misma edad que este parque ! El 1 de octubre se celebran 50 años del Magic kingdom. Hoy no puedo creer ser parte de esta gran familia. Gracias gracias gracias!!!", escribió junto a una foto en la que se la ve en el castillo de la Cenicienta y en la que deja en claro que la enorgullece ser parte de la familia Disney.

Con un renovado look, Carla Peterson paseó por el Parque sin la compañía de su hijo Gaspar a quien, seguramente, lo llenará de recuerdos de este viaje a su regreso. Entre las postales compartidas en Instagram se encuentra una en el sector de "Toy Story", su película favorita, y en el de "Star Wars".

En "Sesiones" la actriz interpreta a una psicóloga que trata a dos amantes (Suárez y Vicuña) que van a terapia de pareja con el objetivo de abandonarse para continuar con sus matrimonios. Dirigida por Ana Katz, también cuenta entre sus filas con Julieta Cardinali. La serie podrá verse muy pronto por Disney+.

