María Becerra habló de su relación con J Rei

María Becerra atraviesa uno de los grandes momentos de su carrera profesional, ahora disfruta de su último lanzamiento "La nena de Argentina". Está en pareja con el también cantante J Rei, quienes aseguran que están muy enamorados, recientemente viajaron al caribe para unas vacaciones en donde se los vio muy acaramelados. "Ay, mi amor, qué precioso sos" le comentó la intérprete de High a un posteo de su novio.

En comunicación con Teleshow, María contó que una de las canciones del álbum iba dirigida al cantante de "Tu Turrito": El tema “Cuando hacemos el amor” es una canción que escribí para mi pareja. Es muy especial. Es todo lo que yo siento por él y lo que me hace sentir”. Luego dejó fluir sus sentimientos y dejó al descubierto todo el amor que siente por su novio.

“La verdad es que estoy muy enamorada. Soy así. Cuando me enamoro, me enamoro full. Soy muy intensa. Por un lado está muy bueno, pero por otro no sé qué tanto. Es como que ya no lucho contra eso. Soy así y ya está. Soy intensa, y me gusta” dijo Maria.

También habló de como trabajar en tener amor propio le ayudo a experimentar aún más el amor de pareja. "Estoy trabajando bastante mis defectos, y trato de resaltar mis cosas lindas. Es algo que la psicóloga me dijo, porque amo de esa forma y no está mal. Me considero una persona muy sana, no soy celosa, no soy tóxica. Como que soy muy tranqui con todo” cerró la cantante.