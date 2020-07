María Eugenia Ritó defenestró a Pampita: "No la soporto, no me la fumo ni un poco"

Hace una semana, María Eugenia Ritó volvió a estar en boca de todos tras sus polémicas declaraciones en el programa radial de Marcelo Polino. Allí, disparó sin piedad contra Pampita. También habló de sus ganas de volver a trabajar en la televisión.

"Yo pensaba volver al ruedo este año, como panelista de Ángel de Brito o Jorge Rial podría ser", comentó. En ese momento, alguien mencionó el ciclo Pampita On Line y Ritó se transformó: "No, no trabajaría con Pampita porque no la soporto. No me la fumo ni a palos".

Según reveló, hubo una propuesta concreta para incorporarse al ciclo que ella prefirió rechazar. "Me ha llamado muchas veces su productor y la verdad es que me parece que se comió un personaje terrible”.

¡Durísima!