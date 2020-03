María Valenzuela sufrió un accidente doméstico en medio de la cuarentena

María Valenzuela está pasando uno de los peores momentos en la cuarentena debido a un accidente doméstico que le causó mucho dolor: “Me caí y me pegué las costillas contra el filo de la mesa. Tengo un dolor espantoso", reveló la actriz.

En diálogo con el sitio Teleshow, Valenzuela aseguró que decidió no ir a la guardia como una medida de precaución y tomó un analgésico aunque aseguró: "No me hace un pomo (...) Necesito un analgésico más fuerte, algo para caballos o yeguas, porque no puedo ni respirar”, dijo con humor ante tan fea situación.

Sobre la cuarentena y su decisión de pasarla en soledad, María aseguró que no está con su hija Malena porque "yo soy una persona de alto riesgo. Hace dos años estuve internada por neumonía, y tengo bronquitis crónica. Además, soy fumadora y tengo un pequeño enfisema”