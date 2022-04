María Valenzuela enfrenta un nuevo drama con su salud: "Me tengo que operar"

Hace menos de un mes, María Valenzuela pidió ayuda de manera desesperada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reveló que estaba pesando 35 kilos y necesitaba que el odontólogo que la había atendido hace ya tres años aparezca para dar respuestas por su malestar.

Pero lamentablemente, el hecho de no poder comer por el inmenso dolor que siente en su boca por el tratamiento, aparentemente, mal hecho de este odontólogo, no es el único malestar de la actriz. Ya que se conoció que María Valenzuela deberá someterse a una cirugía mamaria.

La explicación que dio en su momento la actriz

La actriz le envió un audio de WhatsApp a Carlos Monti donde decía: "Me tengo que operar las lolas, por eso también me estoy haciendo mamografía y análisis de sangre. Tengo bultos, está todo encapsulado, mal. Me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga".

El periodista lo puso al aire en "Nosotros a la Mañana" y rápidamente la salud de María Valenzuela volvió a cobrar protagonismo, preocupando así a sus seguidores. Sin embargo, la artista ya está siendo tratada por su problema bucal.

Cómo sigue la salud de María Valenzuela

Para tratar de llevar tranquilidad al público, María Valenzuela afirmó que ya está haciendo un nuevo tratamiento dental para poder volver a comer con normalidad y sin dolor, lo que la ayudaría a recomponer su salud. Al poder masticar, podría alimentarse sin problemas como lo hacía previo a esto.

La actriz está recibiendo un tratamiento para poder recuperar su peso y así poder ser sometida a una cirugía de extracción de los implantes mamarios, que es lo que más le preocupa en este momento. Pero también tiene pendiente el viaje al sur, donde terminarán de corregir su dentadura una vez que haya mejoras en su estado de salud.