María Vázquez posó junto a su hija Myla Cambiaso que debutó como modelo

María Vázquez es una de las empresarias más reconocidas del país, desde hace muchos años pertenece al mundo del espectáculo y a lo largo de su carrera ha hecho trabajos de conducción y modelaje, entre otros.

Con tan solo 11 años de edad, Myla, la más pequeña de sus hijas, parece estar interesada en seguir los pasos de su mamá y es por eso que María Vázquez partició junto a la adolescente en una producción de fotos de madre e hija.

María Vázquez y su hija Myla.

"Una linda excusa para compartir algo de mi mundo con ella, que parece interesarle", expresó la artista evidentemente emocionada de poder acompañar a Myla Cambiaso en sus primeros pasos dentro del mundo del modelaje.

Con mucha soltura y naturalidad, Myla dejó en evidencia que lo que se hereda no se roba y que tiene en la sangre el talento de su madre para desempeñarse como modelo si así lo desea. La frescura de ambas fue evidente al momento de posar frente a cámara.

Myla Cambiaso.

Cómo vivió María Vázquez el Día de la Madre

"En casa desde chica siempre tuvo importancia el Día de la Madre, porque mamá estaba pendiente de que ese día y en Navidad estén todos sus hijos presentes. Yo soy más flexible con los míos, primero porque toca en fechas donde se juegan cosas importantes en el polo, y segundo porque personalmente no le doy tanta importancia a la fecha en sí. Me interesa que estén presentes mis afectos con un llamado, con un gesto o que quieran venir a compartir algo conmigo, eso a todos nos gusta. También lo comparto con mi mamá y con las mujeres de mis hermanos, que viven todos afuera; nos felicitamos entre nosotros y es algo muy lindo. Pero lo que más me me importa es el concepto de la familia, que se construye todos los días con mucho trabajo y mucho amor, es un ida y vuelta entre ambas partes. Y yo me siento muy acompañada y muy querida porque así me lo hacen sentir mis hijos y mi marido", relató la modelo.

Como si eso fuera poco, María Vázquez agregó: "Esta vez el domingo no fui a la cancha. Tenía que estar medio en reposo por unos estudios, venía de una gripe y el día estaba muy frío, ya volveré a estar presente como estuve siempre. Entonces nos quedamos en La Dolfina con Myla y un amigo mío, la noche anterior me recibieron todos con un regalo y vino Mía, que no está viviendo con nosotros. El domingo, antes de irse para el polo, cada uno me saludó y subieron fotos y recuerdos muy lindos en Instagram. A la noche sí comimos todos juntos con Myla, Adolfito, “Poroto”, Mía y “Juanzu”, su novio. Fue un día más compartido en familia, pero con una connotación muy especial".