Mariah Carey compuso en 1994 una de las canciones Pop navideñas más famosas del mundo, que a casi 30 años de su lanzamiento, aún se mantiene vigente. Hablamos del tema All I Want for Christmas Is You, esta canción hace parte del cuarto álbum musical que la artista había sacado en ese momento, llamado Merry Christmas.

Esta semana, la cantante Mariah Carey, de manera insólita, confesó, en un fragmento de una entrevista publicado revista Cosmopolitan de España en Instagram, que no suele escuchar esta canción cuando está en las tiendas.

Mariah Carey confesó el porqué no escucha sus canciones de Navidad en las tiendas.

"La cosa es que yo escribí esa canción (All I Want for Christmas Is You) y no sabía que iba a triunfar tanto como lo ha hecho. Y la verdad es que no voy a tiendas, excepto en época de Navidad, que es la única vez en la que voy de compras, pero, a las tiendas a las que voy yo. ¡Ya sabes! La gente espera regalos de diseñadores y no de una tienda cualquiera, pero, en esas tiendas ponen música cool, no ponen música navideña, así que nunca escucho mi canción en las tiendas", comentó la artista.

«Mis amigos que me llaman en plan me dicen: "¡Acabo de escucharte, estoy en una tienda, escucha!" y yo estoy como: "Oh, ok, ya la escucharé en mi casa"», remarcó Mariah Carey en su entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show.

Mariah Carey batió un nuevo récord en Spotify con All I Want for Christmas Is You

All I Want for Christmas Is You es un clásico de Navidad que atraviesa a millones de personas en todo el mundo, de hecho, cuenta con varias versiones, una de ellas, junto a Justin Bieber del álbum Under the Mistletoe (2011).

En este 2022, la canción All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey batió un nuevo récord en Spotify al alcanzar 21 millones de reproducciones, desplazando al tema de Adele, Easy on Me, que ostentaba esa cifra en octubre del año pasado.