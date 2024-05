Mariana Fabbiani enfrenta días turbulentos tanto en lo personal como en lo laboral. Por un lado, a pesar de que "El Diario De Mariana" no corre el riesgo inminente de ser retirado del aire, los números de rating no están alcanzando las expectativas del canal. Por lo tanto, a medida que la audiencia del programa no alcanza los resultados deseados, la presión sobre Mariana Fabbiani y su equipo se intensifica.

Mariana Fabbiani enfrenta rumores de separación con Mariano Chihade

Por otro lado, en las últimas horas se rumoreó sobre una situación turbulenta en la vida personal de Mariana Fabbiani, centrada en una presunta crisis con su esposo, el productor y empresario del entretenimiento, Mariano Chihade.

Mariana Fabbiani.

Una de las razones que intensifica este rumor es que la hija de Mariana Fabbiani, Matilda Chihade, fue solo con su papá a ver el estreno de la obra "Felicidades" en la calle Corrientes. La conductora no los acompañó y por ende, se comentó que podía deberse a una crisis con su pareja.

De esta manera, Mariana Fabbiani estaría enfrentando momentos difíciles tanto en lo personal como en lo profesional. Aunque por el momento ni ella ni el padre de sus hijos confirmaron la noticia.