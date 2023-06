En su regreso a la TV tras dos años de ausencia, Mariana Fabbiani rompió el silencio. En su entrevista con CARAS, además de hablar de su retorno con DDD, "El Diario de Mariana", a América TV, la conductora se refirió tanto a su tiempo sabático, como a la relación con sus hijos e hizo una confesión especial sobre su vida en pareja con Mariano Chihade, padre de sus hijos Matilda (13) y Máximo (8), y productor de su programa.

Los 17 años de amor de Fabbiani y Mariano Chihade

Mariana Fabbiani definió su historia y el secreto para la relación duradera.

"Es un amor que se ha transformado muchísimo. Conserva la esencia, el compañerismo, las ganas de que el otro sea feliz. Siempre que esté ese motor, está todo bien digo yo. Porque a lo largo de la vida, a veces vas caminando por el mismo caminito, y otras, por distintos pero te volvés a encontrar. Hay que bancarse esas bifurcaciones, que son naturales", dijo.

Mariana Fabbiani.

Luego, la conductora describió su vínculo con el productor. "Nosotros con Mariano tenemos una relación muy sana, de mucha amistad, nos queremos bien. Claro que luego trabajando juntos los problemas se duplican, porque no solo están los cotidianos, sino los laborales", confesó Mariana, quien prepara una docuserie sobre moda y otros temas de debate actual para Star+, también producido por la productora de Chihade, Mandarina Contenidos.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Mariana Fabbiani y la personalidad de su esposo

Dentro de la entrevista, la conductora confesó que fue lo que la enamoró de su marido. "Mariano tiene una inteligencia superior. Eso me hace fácil el camino y además es buena madera, buena persona. Admiro su valor por la familia, la amistad. Pero bueno, en 17 años uno pasa de todo. Buscamos nuestros tiempos para la pareja, no voy a decir que somos románticos, pero lo hacemos. Y cuando no tenemos nuestros ratos los empezamos a necesitar. Hay que hacerlo, enseguida se empieza a notar en la pareja cuando faltan", develó la conductora.

Mariana Fabbiani en exclusiva para CARAS.

Y sobre la "fórmula" para sostener el amor, Mariana Fabbiani reflexiona: "Es un trabajo diario, el estar en pareja en el tiempo requiere acuerdos y del compromiso y de la intención de los dos. Sabiendo también que hay momento y que hay que surfear. Y con mi pausa hubo también hubo un reacomodamiento. Al principio le gustó que estuviera más en casa, los viajes también ayudaron, porque al tener esos ratos de soledad extrañas al otro. La vuelta también fue charlada. Para mi volver a la tele es algo que involucra a toda la familia. Los dos gracias a Dios hemos sido exitosos en lo nuestro y tenemos la posibilidad de elegir. Y elegimos trabajar juntos, aunque podríamos hacerlo por separado, pero siempre volvemos a elegirnos.

