Mariana Fabbiani volvió a la televisión luego de una larga pausa de dos años, cuando en 2021 decidió tomar distancia y no se la volvió a ver en la pantalla chica. Ahora, en América TV debutó con DDM, su programa que solía conducir en El Trece. Sin embargo, nunca contó realmente cuál fue el motivo para tomar esta decisión.

Recientemente, Mariana Fabbiani dio una entrevista en Agarrate Catalina y se sinceró sobre su opinión con respecto a la televisión. Y es que, a pesar de que le encanta tener su programa y aparecer en la pantalla chica, también tiene sus cosas malas y la conductora sabe reconocerlas, aceptarlas y combatirlas en la medida de lo posible.

Mariana Fabbiani se confesó sobre su difícil momento en la televisión

En la entrevista, la conductora de DDM comentó que la experiencia la llevó a posicionarse en el lugar en que está ahora, donde puede entender que la televisión no es el aspecto más importante de su vida y que debe tomarse las cosas a la ligera.

"Te das cuenta que no es tan importante nada de lo que pasa ahí", comenzó diciendo Mariana Fabbiani sobre la televisión. Luego, agregó: "Todo me enseñó, me hizo ubicarme en el lugar en el que estoy ahora. Pero sí, reconozco que en los embarazos fue re difícil estar en la tele".

Mariana Fabbiani en Instagram

Con respecto al distanciamiento que tomó de la televisión, Mariana Fabbiani comentó que fue importante para ella tomarse ese tiempo para hacer introspección e intentar descifrar que era lo que quería. "Fue interesante tomar una distancia de la tele. Siento que hubo momentos donde hubiera sido mejor parar, repensar, pero la verdad que todo tiene que ver con el lugar que tengo hoy", reflexionó la conductora de DDM.

NL.