Mariana Fabbiani pensó en no volver. Porque después de 27 años de trabajo ininterrumpido en la televisión y de convertirse en una compañía en lo cotidiano, ese “stop” trajo cierta incertidumbre aunque, al mismo tiempo, una oportunidad para revalorizarlo todo. Por eso, admite, a esta vuelta la vive con mucha ilusión.

“Es un regreso especial porque es la primera vez que estuve dos años sin hacer tele”, confiesa la conductora que en julio retornará a la pantalla de América TV con “DDM”, El Diario de Mariana, ciclo diario que cuenta con producción de “Mandarina Contenidos”, la productora de su esposo, Mariano Chihade, y también significa el regreso de Fabbiani a dicho canal. El programa tendrá en su panel a Franco Torchia, Elba Marcovecchio, Mariano Yezze, Pepe Ochoa, Ceferino Reato, y Octavio Majul.

“Hacer el stop de la tele fue como una decisión de recuperar un espacio propio de introspección. Necesitaba parar, estar en casa, redescubrirme, reconocerme. Con todo lo que implica porque fueron muchos años de estar expuesta, en los que atravesé mis embarazos, los hijos…todo al aire. Y que la vida te pase en el medio con lo lindo y lo feo: como con la pérdida de seres queridos. Necesitaba parar y ver qué quería. Elegir y salir un poco del torbellino, del ruido y de todas esas voces que uno escucha cuando estás expuesto. Fue un buen momento, porque fue muy nutritivo para mí”, dice Fabbiani.

Además, la madre de Matilda y Máximo agregó “Al principio no sabía si iba a extrañar, pensaba ¨¿me voy a deprimir?¨ Imaginate, después de tantos años de levantarme y estar con la adrenalina del trabajo, que es sumamente adictiva. Pero no, ¡me encantó!”, agrega entre risas.

Al ser consultada por el cambio rotundo de vida de estos últimos años, Mariana Fabbiani no tuvo reparos a la hora de responder. “No tuve ningún problema con no maquillarme, ni peinarme por un tiempo. Volver a mí, a mi naturalidad, me gustó. Darme cuenta que no hay mucha diferencia en mi vida también fue lindo. Con tele o sin tele mi vida es la misma. Entonces, ahora puedo volver desde otro lugar. A veces uno no sabe qué puede pasar, con cualquier trabajo. Cuando estás haciendo algo desde hace mucho tiempo y vienen los cambios eso también significa un cambio en tu familia, en tu estilo de vida".

Sobre su presente, la conductora declaró "Siento que estoy muy conectada conmigo en este momento. Estoy en mi eje y con una energía más pura. Tengo la ilusión de pasarla bien, de recuperar el amor por mi trabajo. Quiero volver a la tele desde el lugar del cariño por mi trabajo y vocación. Sentir que me extrañaban, por el cariño que recibí en la calle, estuvo lindo también. Sentir que formo parte de una cotidianidad”.

“También pude recuperar ese tiempo con mis hijos. Ellos estaban re felices de tenerme, a pesar de que tuve muchos viajes, cosa que no había hecho nunca por tener programas en vivo. Me costó al principio dejarlos. Entonces, al volver, era calidad de tiempo. Había cosas, como poder ver cómo la luz del día entraba en mi casa, que me sorprendieron. Todo tiene su ciclo".

"Siento que hice un cambio grande en cómo tomarme las cosas. En bajar un cambio. Siempre fui una persona reflexiva, a la que le gusta revisarse a sí misma. Soy intensa en mi manera de pensar, de vivir, le doy mucho lugar a mi emoción. Entonces, todo este tiempo fue de reconstrucción interna. Hoy sé que frente a las situaciones pienso si lo quiero hacer o no. Ya no soy más automática (vuelve a reír) a veces uno se sube a los barcos de los demás, del trabajo, te va llevando el ritmo. La pausa tiene algo muy interesante. Transité distintos momentos… y la verdad es que dudé si iba a volver a la tele”, reconoce Mariana.

Mariana Fabbiani fue consultada respecto a los motivos por los cuales pensó en no regresar a la televisión y respondió sin titubear. “¿Por qué motivos no regresar? Por el trajín diario. No sabía si quería volver a ese ritmo. Me interesó mucho meterme en el documental, en esa construcción, y aprender sobre un montón de cosas. Involucrarme en la edición, en el guión, en tener mi propia voz y que sea algo auténtico. Dije ¨no sé si necesito el aire, el vivo¨. Pero me iban ofreciendo cosas y decía que no, no. Pero al mismo tiempo sentía que ese era mi trabajo, uno que hice por muchos años, uno por el que la gente me expresa que me extraña".

En esa misma línea, la conductora se animó a revelar una anécdota muy especial con su hija. "Una vez iba caminando por un shopping con mi hija y una señora me lo dijo de una manera…y en un día en el que otros ya me habían dicho lo mismo. Entonces Matilda me dice ¨mamá me siento re orgullosa de cómo te quiere la gente¨. Me emocioné. Eso me lo dio mi trabajo. Ahí empecé a pensar en la vuelta. Y justo cuando casi estaba por otros caminos llegó la propuesta de Marcelo (Tinelli) Volver a América con DDM, programa con el que siento que llegó mi madurez como conductora, era un desafío. Y desde un lugar distinto; ya no desde el hambre de la tele y la voracidad, sino desde la elección. Vuelvo renovada porque me siento enriquecida en algunos aspectos interiores, más espirituales”, remarca Fabbiani, quien posó para CARAS en “Be Jardín Escondido by Coppola”, el exclusivo hotel boutique ubicado en Palermo.

