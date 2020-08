Mariana Fabbiani estalló en ira: su fuerte descargo en las redes

Acostumbrada a un bajo perfil y alejado de las polémicas, Mariana Fabbiani no pudo contener su bronca y compartió un fuerte descargo en sus redes sociales.

La conductora de Mamushka manifestó su enojo por el cambio de horario de su programa en El Trece. “Si, estamos felices y agradecidos de superar las expectativas y números de un programa que nació en el momento más difícil para la televisión y para entretener a la sociedad. Gracias por acompañarnos todas las tardes y por devolvernos el amor con el que hacemos cada programa. Hoy promediar más de 7 puntos (más de lo que me pedía el canal) y lograr ser lo más visto de la tarde es un orgullo”, dijo en su cuenta de Instagram.

Luego agregó: “Hay veces que dan ganas de patear el tablero. Siempre educada yo... poniéndole todo el esfuerzo y trabajo porque así me ensañaron (por enseñaron) que se logran las cosas. Pero hoy parece que no alcanza. ¡Gracias por estar siempre ahí! Hoy me harté y tenía ganas de compartirlo... los quiero”.

La furia de Mariana se da en el medio de un cambio de programación de la emisora que, a partir del 24 de agosto, modificará su grilla para incluir nuevos ciclos. Desde las 14 horas debuta Mujeres, un magazine producido por La Flia con Soledad Silveyra, Claudia Fontán, Teté Coustarot, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez, a las 16 llega 100 argentinos dicen, con la conducción de Darío Barassi, por lo que el programa de Fabbiani queda a las 17.