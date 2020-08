Falleció Ben Cross, uno de los protagonistas de "Carrozas de fuego"

Ben Cross, el actor británico conocido por su papel en la película Carrozas de fuego, falleció ayer a los 72 años en Viena, según confirmó su familia. Aún no se conocieron las razones de su muerte.

“Queridos seguidores de Ben Cross. Tengo el corazón roto al compartir con ustedes que mi querido padre murió hace unas horas. Había estado enfermo durante un tiempo, pero tuvo una fuerte recaída la semana pasada”, informó Lauren. En la misma publicación en la que agradeció “todo el apoyo durante estos años”, recordó cómo su padre “disfrutaba” la interacción con sus fans.

Nacido en Londres en 1947, antes de ser reconocido mundialmente por su papel del corredor olímpico en el film ganador del Oscar estrenado en 1981, Cross tuvo que dejar los estudios debido a los problemas económicos de su familia y se dedicó a trabajar como limpiavidrios, mozo y carpintero en lugar de poder seguir su vocación como actor. Años más tarde llegó de la mano del teatro y el cine el ansiado reconocimiento a nivel mundial.

Las generaciones más jóvenes lo reconocían por el rol especial que desempeñó en la primera de las nuevas películas de Star Trek a cargo de J.J. Abrams. En Star Trek: El futuro comienza (2009), interpretó al padre del icónico Spock.

Cross trabajó en la serie Pandora y hace algunos días había terminado de rodar The Devil's Light, que se estrenaría a principios del año próximo. Antes se lo podrá ver en la película de Netflix Last Letter from Your Lover-basada en la novela de Jojo Moyes-, que protagonizan Shailene Woodley, Felicity Jones, Joe Alwyn y Callum Turner