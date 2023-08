Marina Calabró criticó al jurado de Got Talent Argentina: “Están al borde del bullying y la discriminación”

Otra vez, Marina Calabró dejó claro su desencanto sobre Got Talent Argentina cuando habló en “Lanata Sin Filtro". En esta oportunidad, dirigió sus comentarios directamente hacia el panel de jueces conformado por Florencia Peña, La Joaqui, Abel Pintos y Emir Abdul.



Durante un diálogo con Socios del Espectáculo, Marina compartió su perspectiva: “El casting es muy flojo. En algunos casos, lo que se ve, no tiene el peso escénico de un espectáculo de esta magnitud.”

"En las redes sociales se criticó que se burlaran de los participantes que no pasaron", comentó el periodista de SDE, a lo cual ella replicó: “El burlarse de ellos en su cara parece ser algo que está en el original, en la versión de America Got Talent, pero eso era en otra época. Hay cosas que no generaban controversia hace 20 años, y hoy a mí me sorprendió.”



“Sí, el público en casa puede hacer lo que quiera, pero como jurado tienes la obligación de respetar al artista. Si consideran que ese artista no está a la altura del escenario, no lo pongan. Porque de lo contrario, están al borde del bullying y la discriminación. Es una mentalidad antigua, no me gustó”, cerró la periodista.

¿Cuál había sido la crítica anterior de Marina Calabró a Got Talent Argentina?



Al momento del estreno del Big Show, el 21 de agosto, Calabró había expresado en su columna de radio que la introducción de los jueces le había parecido excesivamente extensa y sin sentido. Enfatizó que ni Flor Peña ni Abel Pintos requerían una presentación previa.



Además, en lo que refiere a los otros otros dos jurados dijo: “Ahora, a La Joaqui, quien la conoce, la conoce, y aquellos que no la conocen no la van a conocer por una presentación. Lo mismo sucede con Emir Abdul. Se supone que son personalidades o celebridades que tienen autoridad en el tema. Deberían ser reconocidos por su fama, porque si tienes que explicar quiénes son, ellos ya perdieron. Eso fue lo que me pareció, y eso no sumó.”