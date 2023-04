Marixa Balli y Carmen Barbieri están en lleva y trae todos los días. La pelea de las mujeres ocurrió luego de que la humorista le dijera "mufa" a Marixa Balli y eso fue un antes y un después en la vida de la bailarina. Ahora, quien se sumó a dichos contra Balli es la amiga de Carmen, Sandra, quien después del cumpleaños de la conductora habló para LAM en una nota de la mano de Santi Sposato.

Luego de ver el tape de todo lo que dijo Sandra, Marixa se arremangó y dijo de todo. "A mi me adoraban porque daba raiting, y porque era buena persona", comenzó diciendo Balli y destacó cómo destacó en América y su carrera creció más. "No tengo que ocultar nada. Soy talentosa y me hago cargo", haciendo referencia a los dichos de que ella tuvo su lugar en el canal por tener un acercamiento a gerentes del canal. "Decime algo más original, no algo de lo que me trataron toda la vida"

Marixa Balli le responde a Sandra, la amiga de Carmen Barbieri

Antes de finalizar con el tema, destacó nuevamente que ella nunca se colgó de la fama de "El Potro" Rodrigo. "Yo no me quiero colgar de ningún féretro, como esta señora dijo, porque yo no quiero ser viuda de nadie mi amor"

Marixa Balli contó el trágico accidente que vivió con su ex novio

En LAM, la angelita Marixa Balli contó el accidente de transito que vivió junto a un ex novio, donde lamentablemente perdió la vida. El tragico echo ocurrió meses antes del accidente de Rodrigo, y fue la misma Carmen Barbieri quien lo trajo a la actualidad y es por eso que la bailarina decidió contarlo en detalles.

Marixa Balli

Comenzó relatando: "Veníamos a gran velocidad, el auto da 19 vuelcos y en un momento se eleva, eso dicen los testigos, que parece un platillo volador. Cuando cae, siempre de trompa, el techo convertible se baja". "Obviamente es trágico lo que pasa a mi costado y yo quedo sumamente mal", agregó la bailarina.

Carmen Barbieri

Ángel de Brito le preguntó si ella vio cuando su novio de aquel momento perdió la vida: "Sí, agonizó en mis brazos". Luego reveló: "Yo estaba totalmente herida... Fue una cosa tan terrible, que me salvo porque se ve que tengo un ángel. Dios dice 'esta chica tiene que estar acá', por algo será, que sigo en este plano".

J.M