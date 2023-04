Yanina Latorre apuntó contra Marixa Balli por no asumir su edad: "Tenés complejo de Peter Pan"

A Yanina Latorre no le cuesta arremeter contra nadie en ningún contexto. Si la panelista más picante del espectáculo considera que hay que enfrentarse con alguien, lo hace sin problema. Es por esto que en LAM, programa que conduce Ángel De Brito por las noches de América TV, se cruzó con la mayoría de las panelistas en algún momento. De hecho, Marixa Balli ha tenido varios entredichos con la esposa de Diego Latorre, y está vez fue a raíz de una publicidad.

En medio de LAM, Ángel De Brito y Marcela Feudale se encontraban promocionando un producto que ayuda a evitar la pérdida de masa muscular en adultos mayores, cuando la histórica locutora de Showmatch soltó una pequeña sonrisa, a lo que el conductor le consultó: "¿Estás tentada?". Sin embargo, Feudale aclaró: "No, estoy pensando que lo tengo que tomar", dijo entre risas haciendo referencia al paso de la edad y el producto que se estaba publicitando.

Ángel De Brito, conductor de LAM

El comentario de la locutora del programa generó la risa de todos y la aplaudieron: "¡Genial, Marce!", dijo Andrea Taboada riéndose. Entonces, las angelitas comenzaron a debatir sobre cómo afecta el paso del tiempo a las articulaciones y los huesos. Yanina Latorre tomó la palabra y señaló: "Este es el programa del viejazo. Somos muy mayores", confesó entre risas sobre las panelistas. Sin embargo, Marixa Balli se quiso diferenciar de sus compañeras y rápidamente pidió: "No me incorporen en eso".

Entonces, Yanina Latorre no dudó en cruzar a su compañera y la acusó. "Vos porque tenés complejo de que te crees Peter Pan, pero la edad la tenemos querida", lanzó con contundencia, generando las carcajadas de todos los presentes en el piso. Posteriormente, Ángel De Brito hizo una salvedad: "Salvo Estefi, Marixa y Andrea que son adolescentes...", señaló con un tono irónico.

Marixa Balli contó qué sintió la noche en que falleció Rodrigo

Sin embargo, Marixa Balli se justificó y aclaró a qué se debía su comentario: "No quiero escuchar más viejazo, no seas así", le pidió a Yanina Latorre. Pero la filosa periodista no retrocedió y le dio un consejo a la cantante y a todas las angelitas: "¡Chicas, hay que asumirlo!".

Por último, Yanina Latorre expresó: "Yo tomo colágeno, vos tomás colágeno", algo que recomienda usualmente en sus redes sociales a sus seguidoras. Luego, admitió los problemas que genera la edad en los huesos y en las articulaciones y aseguró: "Traeme para todas. Sabes cómo me dolían los huesos hoy a la mañana".

Yanina Latorre bancó a Jorge Rial y confirmó que Romina Pereiro es "gritona"

Jorge Rial generó revuelo en los medios luego de que, en medio de su programa en C5N, revelara que se separó porque Romina Pereiro gritaba mucho. Esto sucedió en medio de un álgido debate entre los panelistas de Argenzuela, cuando el conductor les rogó que dejaran de gritar. "¡No griten más, por Dios!", les pidió. Luego, agregó: "Me separé para que no me griten". Sin embargo, por las consecuencias que esta declaración generó, el conductor tuvo que aclarar que se trataba de un chiste.

Yanina Latorre en LAM

Entonces, América TV subió a su cuenta de Twitter una nota que le hizo LAM a Jorge Rial hablando sobre el tema. Rápidamente, Yanina Latorre contestó el twitt y bancó el periodistas con sus dichos. "Tengo un audio de ella gritando mucho", aseguró la periodista.

NL.