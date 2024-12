El papá de Mirko, Marley, es uno de los presentadores de la televisión argentina más carismáticos y exitosos de la pantalla de Telefe debido a que muestra su esencia natural y logra una conexión única con los televidentes. Esto lo posiciona entre los conductores más solicitados para los productos que se desarrollan dentro del mencionado canal, algo que en muchos casos también puede generar rispideces con colegas como podría ser el caso de Santiago del Moro.

El conductor de Gran Hermano parecería no tener la mejor relación para con la expareja de Rocío Marengo y, en este sentido, Marley se expresó en la pantalla de El Trece y reveló cuál es su pensamiento acerca de su par que tiene a cargo uno de los certámenes más importantes del mundo desde hace algunos años.

Marley.

Qué piensa Marley de Santiago del Moro

Como se menciono anteriormente, Marley es uno de los presentadores de televisión más importantes de la República Argentina y eso queda reflejado a la hora de no solamente realizar sus programas sino que también cuando es seleccionado para un nuevo proyecto, entre otras cosas. En medio del conflicto o las diferentes que mantendría con Santiago del Moro, fue consultado al respecto y no esquivó ninguna consulta.

Para dar contexto a la entrevista, Adrián Pallares reconoció que hace mucho tiempo se habla de una guerra entre ambos conductores, en Socios del Espectáculo. Y agregó: "Ambos la han negado. Pero, desde que del Moro llegó a Telefe, siempre hubo una rispidez porque el conductor más importante siempre había sido Marley".

Santiago del Moro y Marley.

Posteriormente, se dio comienzo a la entrevista, el conductor recibió el comentario de parte del cronista Santiago del Moro había dicho en otro momento que quisiera ser el "Marley de Telefe" y no tuvo inconvenientes para responder, por lo que expresó: "Él, cuando entró al canal me llamó y me dijo: 'Quería avisarte'. Le dije: 'Todo bien, perfecto'. Esa fue toda nuestra conversación. Después, un día me invitan a ¿Quién quiere ser millonario? Yo fui y remé un programa de una hora y media. Fue una hora y media en el que el único participante era yo".

En esta sintonía, complementó afirmando: "Cuando termina el programa, él mira a la cámara solo y se va. Y yo dije: 'No me saludó, qué raro'. Yo pensé que tal vez se había ofendido por algo que había dicho durante esa nota. Pero bueno, después me di cuenta de que en los premios Martín Fierro nombró a todos menos a mí. Entonces, quizás tiene un enojo con algo. Sería más fácil sentarse, hablarlo y arreglarlo".

En cuanto a lo que opina de Santiago del Moro, Marley fue claro y declaró: "Yo tengo cero enojo con él, me cae bien, me parece buen conductor. No tengo problema. Y, además, Gran Hermano no es para mí. Yo no lo podría hacer, nunca lo pediría. Lo hice dos semanas como anécdota para reemplazarlo a Jorge (Rial) que se había ido de vacaciones".

Las formas de hacer y conducir los programas son distintas. "Yo soy más para el humor y para otro tipo de programas. No tenemos ni siquiera los mismos tipos de programas", culminó diciendo en este sentido Marley sobre la diferenciación que encuentra con Santiago del Moro.

