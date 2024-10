Meses atrás, Marley anunció que será padre nuevamente, pero esta vez de una niña. Su primer hijo Mirko, de 6 años, se convertirá en hermano mayor gracias a un vientre subrogado de una mujer rusa, que está embarazada de 17 semanas. En Socios del espectáculo contaron el significado del nombre de la nueva hija del conductor y la dura historia de vida de la mamá biológica.

Marley

"Milenka", el especial nombre que Marley eligió para su nueva hija

En Paramount Plus, Marley había expresado a su madre su deseo de ser padre nuevamente de una niña. Ante esto, la abuela de Mirko no dudó en hacerle la pregunta “¿Cómo se llamaría?”, a lo que el conductor respondió: “Se llamaría Milenka, me gusta Milenka”.

Al conocerse la noticia de que será padre por segunda vez, Alejandro confirmó su decisión en diálogo con Lizzy Tagliani en Pop Radio 101.5: “Se va a llamar Milenka y hace mucho tiempo tenía ganas de tener una hija y de darle una compañía a Mirko, ese amor de hermanos que se van a acompañar toda la vida”.

Marley y Mirko

Paula Varela, la panelista de "Socios del Espectáculo", reveló durante el programa: “Hace unos meses hablé con Marley cuando me enteré (que iba a ser papá nuevamente). (La noticia) era muy reciente y él me pidió que, por favor, guardara el secreto. Me contó que, en realidad, cuando él me pide guardar el secreto, también sucede porque él había perdido otro embarazo”.

Asimismo, la conductora dio un dato insólito “estaba en Qatar con Lali Espósito y, en ese momento, me llega el llamado de que ese bebé se había perdido. Justo estaba hablando con Lali, y ella me veía llorando. Ella ya sabía que estaba esperando este bebé, pero no entendía bien qué estaba pasando y que fue muy difícil para él ese momento. Entonces, cuando concreta nuevamente este embarazo, como que trató de cuidarlo”.

“Ya está de 17 semana y me dice ‘justo se lo conté a Mirko. Mirko un poco lo contó en el colegio y se empezó a filtrar’. Va a nacer en Oklahoma y me cuenta que eligió una mamá rusa y que la historia es muy espectacular. Es igual que Mirko y la nena se va a llamar Milenka, que significa en hebreo ‘el origen de lo bueno’” contó la panelista en relación a la dulce espera del conductor.

Marley se encuentra esperando un nuevo amor de su vida, quien lo acompañará, al igual que Mirko, a cada una de sus aventuras. Milenka se está formando para colmar de felicidad la vida de esta pequeña familia que está consolidando el conductor de Telefe.

N.L