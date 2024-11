Marley apuntó contra Santiago del Moro: "Fui a su programa y se fue sin saludar"

Marley habló con LAM sobre su relación con Santiago del Moro, el programa de Susana Giménez y la rivalidad de la diva con Moria, y la posibilidad de hacer un programa de streaming.

El reconocido conductor de Telefe se pronunció sobre los temas del momento después de su visita al programa de Nico Occhiato en Luzu.

Marley apuntó contra Santiago del Moro

Marley visitó “Nadie Dice Nada”, el programa de Nico Occhiato en Luzu, y a la salida fue consultado por LAM sobre su relación con Santiago del Moro, su conductor rival del mismo canal.

El padre de Mirko fue consultado por su relación con el conductor de El club del Moro, y comenzó diciendo que “cuando él pasó a Telefe me llamó y me contó”, y rápidamente agregó que lo visitó en “¿Quién quiere ser millonario?”, el programa que Santiago condujo en Telefe. “Yo he ido a su programa y todo, pero él es bastante particular”, expresó, abriendo la puerta a las dudas sobre su vínculo.

Sin dudarlo, Marley contó que después de presenciar la grabación del programa de del Moro y esperar una breve conversación, Santiago “se fue y no saludó”. “Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo”, agregó y lapidó al carismático conductor.

Después de señalar que el conductor se fue sin saludarlo, expresó su duda sobre si Santiago del Moro estaría enojado con él. “No sé si se enojó conmigo por algo, porque me quedé esperándolo y se fue”, contó.

“También vi su discurso en el Martín Fierro y la gente me decía ´no te nombró a vos´, y yo pensaba que no podía ser. Capaz está enojado conmigo por algo, pero yo nunca me peleé, me cae bien y me parece un buen conductor. Tengo cero drama con él”, lanzó el conductor. “Ustedes me preguntan eso porque deben percibir algo, pero no desde mi lado”, sentenció Marley y cerró el tema sobre del Moro.

Las palabras de Marley dejaron en claro que las rispideces entre los principales conductores de Telefe existen, pero se encargó de asegurar que no se trata.

Marley habló sobre Susana Giménez

El conductor elogió la presencia de Yanina Latorre en el living de Susana y sostuvo que “estuvo divertido” y que “capaz está bueno alguien que la lleve a Susana a hablar de sí mismo, algo que sucedía con Gasalla y hoy en día no sucede”. “Me parece que el otro día lo lograron y fue gracioso”, expresó.

“Quizá Susana está distraída, pero hay cosas que se las escriben mal”, dijo y apuntó contra la producción del programa de la diva por los errores que Susana comete al aire en sus entrevistas. “Si me invitan voy”, agregó sobre el living de Susana.

Sobre el ida y vuelta de la diva con Moria Casán, Marley dijo que “amo a Moria y a Susana”, y agregó que el cruce “tiene que ver con el hecho de que Moria ha hecho un montón de livings con Susana, entonces a Susana le faltó devolver para el otro lado”.

“Moria ha venido a mi programa y fuimos una semana a Las Vegas, donde lo pasamos genial y el programa tuvo picos de rating. Después me pidió que vaya a su programa, y yo hablé con Telefe y les dije que no me importa si no me dejaban, yo iba a ir igual porque se lo debo a Moria”, ejemplifico.

“Hay programas de gente a los que tenes que ir, porque te hicieron un favor a vos y lo tenes que devolver”, finalizó entendiendo la posición de Moria en el ida y vuelta con Susana.

La posibilidad de Marley de hacer streaming

“Es la primera vez que voy a un streaming”, dijo Marley a la salida de Luzu después de visitar el programa de Nico Occhiato.

“Voy a ver como me armo porque también voy a tener una hija, entonces no puedo hacer tantos programas”, señaló frente a la posibilidad de firmar para iniciar un programa en Luzu. Sin embargo, agregó que “sí haría streaming porque me divierte”.

“Telefe cumple 35 años y quieren que haga algún clásico”, señaló sobre la posibilidad de volver a la televisión.

Frente a la apertura de hacer un programa de streaming, el notero de LAM le consultó si lo haría en Luzu o en OLGA, y Marley dijo que “no conozco OLGA y hoy acá la pase re bien”. “Como vi que se van un montón, ocupo yo el lugar”, bromeó frente a los rumores de malos pagos de Luzu.

“Hablé con Nico Occhiato en la oficina pero tengo que hablar con Telefe para que me deje, aunque si la dejaron a Vero estar en OLGA no creo que haya drama”, bromeó Marley y abrió la puerta a la posibilidad de sumarse a Luzu.

