A pocas semanas de que Lizy Tgliani y Sebastián Nebot se conviertan en marido y mujer, y si bien ya confirmaron el lugar de la boda, la fecha y algunos de los invitados, su amigo Marley será su padrino de boda. Lo cierto, es que el conductor tuvo una entrevista con Gente y reveló algunos detalles de lo que será una de las bodas del año.

El papá de Mirko respondió con mucha alegría cuando le preguntaron si iba a ser el padrino de boda de su amiga: “Me emociona mucho que haya elegido a Mirtha Legrand y a mi como padrinos de su casamiento. ¡Es un gran un honor!”. Además, agregó: “Lizy merece toda la felicidad del mundo. Nos conocemos desde hace muchos años, hemos viajado por el mundo juntos, trabajado y reído tanto que no veo la hora de festejar con ella, Sebas y todos nuestros amigos”.

Lizy y Sebastián, muy enamorados

Algunos detalles de la tan esperada boda

Lizy y Sebastián el 23 de marzo van a dar el sí y a pesar de tener pocos días para el tan esperado momento, Lizy se encuentra disfrutando el momento y mantiene la calma para no estresarse, pero, como es común de ella, es algo distraída con algunos detalles. “Es raro porque estoy muy tranquila y me divierte organizar el casamiento pero, al mismo tiempo, me noto sumamente distraída: pierdo el teléfono, armo un plan y luego lo cancelo, me olvido las llaves del auto…. “Cabecita de novia”, diría mi mamá”, comentó la conductora.

Lizy y Sebastián a poco tiempo a ser marido y mujer

Luego, comentó que habían elegido tener algo más íntimo con Sebastián, pero se sumó gente al baile y a la lista: "Empezamos con algo muy íntimo para 50 personas y bueno, pasaron cosas: ahora somos 180”. Luego, explico el motivo: “Te explico cómo sucedió todo: Sebas y yo almorzamos muy seguido en una cafetería de Berazategui cuyos dueños son, justamente, mis amigos Verónica y Sebas Spavento. Un día le conté a Vero que nos casábamos y quería armar un almuerzo sencillo y ella me dijo: “Jamás permitiría que hagas algo simple, yo me dedico a organizar eventos y voy a ocuparme de que tengas una fiesta inolvidable”.

J.M