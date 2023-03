Muchos famosos tiñeron sus redes sociales conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Lizy Tagliani también formó parte de esto, con un conmovedor mensaje para su madre. El posteo reflejaba todo el aprendizaje que le dejó, las palabras eran muy profundas que sensibilizó a todos.

Sensible, pero también muy fuerte, Lizy se refirió a su madre que falleció en 2011: "No con estas palabras, pero una vez mi mamá, ya muy enferma, mientras conversábamos de la vida, me dijo algo sobre lo que es ser una mujer", arrancó diciendo.

"Me enseñó que ser mujer es ir al frente siempre, pelear de la manera en que pueda cuando hay algo que cambiar, aunque esté lleno de obstáculos. Pelear de la manera que pueda, cuando sienta que puedo entregar mi vida y demostrar que debe suceder ese cambio. Pelar de la manera que pueda cuando me sienta acorralada", siguió con las sentidas palabras hacia Rosa Gallardo, alguien que fue él apoyó de Lizy mientras ingresaba a los medios.

Lizy Tagliani compartió en las redes sociales un conmovedor mensaje para su madre

"Me enseñó que nunca tenga vergüenza de mis errores, porque son logros, al igual que mis aciertos (siempre y cuando hayan salido de lo más profundo de mi corazón). Y si me equivoqué, que pida disculpas, pero que jamás, bajo ningún punto de vista, sienta vergüenza de ser quien soy", dijo la conductora.

"Siempre me decía: no sos más ni menos que nadie. No hay ricos, pobres, lindos, feos, hombres, mujeres, buenos o malos, que puedan pasarte por encima. Ni que vos puedas pasarlos por encima de ellos. Defendé siempre tu Luisito, porque él ha soportado mucho para que hoy vos puedas ser la mujer que sos", habló sobre los consejos que recibió de su madre cuando decidió ser Lizy.

"En ese momento entró Jorge Tagliani con la medicación... Mamá levantó apenas su débil cabecita lo miró, y él se fue con la medicación sin tomar. Entonces ella me dijo: 'Ves, no es miedo. Él me quiere y sabe que me debe respeto, y aunque le duele entiende que yo ya no me quiero curar", finalizó Lizy la carta a su madre. Tuvo miles de comentarios deseándole muchas fuerzas.

EF.