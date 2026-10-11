Marta Fort: “Dónde más me faltó mi papá no es en la diaria, sino en mi crecimiento. No tener a esa persona que me diga si está bien o mal"

Marta Fort recordó cómo fue crecer sin la presencia de su padre, Ricardo Fort, durante una entrevista con Carolina “Pampita” Ardohain para Infobae, publicada en junio de 2026. La joven de 22 años repasó algunos episodios de su infancia y explicó cómo atravesó diferentes etapas después del fallecimiento del empresario, ocurrido cuando ella tenía apenas nueve años.

A lo largo de la conversación, la influencer también habló sobre las personas que estuvieron presentes durante su crianza, especialmente su hermano mellizo Felipe y quienes asumieron un lugar fundamental dentro de su familia. Además, compartió una reflexión sobre las decisiones que debió afrontar al llegar a la adultez y las situaciones en las que hubiera querido contar con la mirada de su papá.

Cómo fue la infancia de Marta Fort tras la muerte de Ricardo Fort

Marta Fort nació el 25 de febrero de 2004 en Estados Unidos, junto a su hermano mellizo Felipe, mediante gestación subrogada. Ambos crecieron acompañados por Ricardo Fort, quien había decidido convertirse en padre y compartía escenas de su vida familiar durante sus apariciones públicas. El 25 de noviembre de 2013, el empresario falleció a los 45 años, mientras se encontraba internado en Buenos Aires. Sus hijos tenían nueve años y todavía transitaban la escuela primaria.

Ricardo Fort junto a sus hijos (Instagram).

Tras su muerte, Gustavo Martínez quedó a cargo de los mellizos, de acuerdo con la voluntad que Ricardo había dejado expresada. Quien había sido pareja del mediático y mantenía una relación cercana con los niños asumió su cuidado y obtuvo la tutela definitiva mediante una sentencia judicial. Durante los años siguientes, su tutor continuó acompañándolos hasta su fallecimiento, ocurrido en febrero de 2022, pocos días antes de que ambos cumplieran la mayoría de edad.

Otra figura importante dentro de la familia fue Marisa López, la madrina de Marta, quien había trabajado como niñera de los hermanos desde que eran bebés. La exjugadora de hockey mantuvo un vínculo cercano con ellos y continuó presente durante su crecimiento. La influencer explicó que siempre consideró naturales las características de su familia, incluso el hecho de haber nacido mediante gestación subrogada. Según relató, creció rodeada de personas con las que no compartía un parentesco biológico, pero a quienes reconocía como parte de su entorno más cercano.

La relación con Felipe también estuvo presente en la conversación. Aunque ambos atravesaron experiencias similares, la joven reconoció que tienen personalidades diferentes y que durante su adolescencia solían discutir con frecuencia. Sin embargo, desde que decidió mudarse sola, comenzaron a compartir encuentros que antes no eran habituales, como salir a tomar un café. La distancia cotidiana, según explicó, les permitió relacionarse de otra manera y disfrutar más del tiempo juntos.

Marta Fort reveló cuándo sintió más la ausencia de Ricardo Fort

Durante su participación en la entrevista, Marta Fort fue consultada sobre las ocasiones en las que más había extrañado a su padre. La modelo explicó que los cumpleaños y otras celebraciones no fueron necesariamente los momentos más difíciles. En cambio, señaló que comenzó a notar esa falta con mayor intensidad durante su desarrollo personal, cuando aparecieron las primeras decisiones importantes.

Marta Fort empezó a sentir la ausencia de su papá durante su desarrollo personal en las primeras decisiones importantes.

Para ella, contar con la orientación y los consejos de su padre, habría significado disponer de otra mirada al momento de elegir qué camino seguir y qué elecciones tomar. “Dónde más me faltó mi papá no es en la diaria, sino en mi crecimiento. No tener a esa persona que me diga si está bien o mal", reconoció la hija del empresario. Sin embargo, también destacó que Marisa López sigue siendo una persona de confianza a la que puede acudir cuando necesita conversar sobre alguna situación personal.

Su madrina ocupa un lugar especial entre los afectos que conservaron una presencia constante después de la muerte de Ricardo. La relación que construyeron desde su infancia continúa siendo importante para la modelo, quien reconoce el acompañamiento que recibió durante esos años. Con el paso del tiempo, la influencer también comenzó a desarrollar una mayor independencia. Además de mudarse a su propio departamento, continuó participando en proyectos relacionados con el modelaje, las redes sociales y el streaming, actividades que le permitieron construir una trayectoria vinculada con sus intereses.

La exposición mediática también forma parte de su vida desde pequeña. Aunque creció siendo reconocida como la hija del recordado empresario, en los últimos años comenzó a compartir públicamente sus propios proyectos y aspectos de su personalidad. La modelo explicó que intenta tomar sus decisiones de acuerdo con sus convicciones, incluso cuando reconoce que le gustaría recibir una opinión de su padre. Su manera de afrontar esas situaciones combina el apoyo de las personas cercanas con la confianza en sus propias elecciones.

A sus 22 años, Marta Fort continúa construyendo su independencia y conserva a Marisa como una de sus principales personas de confianza. Al hablar sobre la manera en que toma decisiones, resumió su postura con una frase: “Si yo siento que esto está bien, vamos por ahí”.