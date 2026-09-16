Las mejores fotos de Marta Fort cuando era chiquita junto a Ricardo Fort

Marta Fort se posicionó como una figura pública muy querida en las redes sociales, construyendo su propio camino en el mundo del espectáculo y la moda. La joven transita su presente junto a su hermano mellizo, Felipe Fort, con quien comparte no solo el legado empresarial de la famosa fábrica de chocolates, sino también una profunda unión familiar que muestran cotidianamente en sus redes sociales. A pesar del paso del tiempo, la figura de su padre sigue estando completamente viva en sus corazones. Por este motivo, siempre recuerdan a Ricardo Fort en cada una de las fechas importantes de su calendario, como sus aniversarios de nacimiento o el día de su fallecimiento. En esas ocasiones especiales, conmueven a sus millones de seguidores al abrir el álbum familiar y compartiendo las postales más inéditas de su infancia, manteniendo encendida la llama de su memoria.

Las mejores fotos de Marta y Felipe Fort cuando eran chiquitos junto a Ricardo Fort

El nacimiento de Marta y Felipe, los hijos de Ricardo Fort: la consolidación de una familia

El ansiado deseo de convertirse en padre llevó a Ricardo Fort a romper moldes establecidos para la época. Los mellizos Marta y Felipe nacieron el 25 de febrero de 2004 en Los Ángeles, California . Su llegada al mundo se concretó mediante el método de subrogación de vientre, un procedimiento sumamente novedoso para aquel entonces que convirtió a Ricardo en uno de los pioneros en acudir a esta técnica en el ámbito público hispanohablante. El artista viajó personalmente a Estados Unidos para presenciar el nacimiento, consolidando así un proyecto familiar monoparental basado en un amor absoluto, donde más tarde se sumarían figuras clave para su crianza como su pareja Gustavo Martínez y su niñera Marisa López.

Las mejores fotos de Marta y Felipe Fort cuando era chiquitos junto a Ricardo Fort | Instagram

Crecer bajo el ala del "Comandante" implicó una realidad fascinante pero compleja. En una entrevista íntima con +CARAS , Marta reveló anécdotas que reflejan su infancia atípica. La joven recordó que, debido a la extravagancia de su padre, ella no entendía la realidad común del resto de los niños. Para ella, lo normal era realizar viajes espontáneos, recibir regalos descomunales y convivir con custodios armados las 24 horas del día. Relató que pensaba que todas las familias vivían rodeadas de cámaras y lujos extravagantes, descubriendo recién al iniciar la etapa escolar que su cotidianeidad difería por completo de la de sus compañeros de colegio.

Las mejores fotos de Marta Fort junto a su padre, Ricardo Fort | Instagram

La relación con los medios de comunicación marcó a fuego sus primeros años de vida. Al ser hijos del personaje más mediático del país, la exposición pública resultaba inevitable. Marta confesó que, siendo muy chiquita, sufría cuando los perseguían incansablemente los cronistas en la calle. Aunque Ricardo disfrutaba profundamente del show mediático y de abrir las puertas de su intimidad a las cámaras, para los pequeños mellizos lidiar con el acoso de la prensa representaba una enorme incomodidad. El asedio periodístico transformaba los paseos familiares en caóticos operativos, forzando a los niños a desarrollar desde temprana edad un fuerte instinto de protección frente a la mirada pública.

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El recuerdo de un papá siempre presente: las palabras de Marta Fort sobre Ricardo Fort

La estructura familiar que construyó Ricardo Fort rompió con todos los moldes tradicionales de su época. En la intimidad cotidianidad, la familia que formaron el mediático , su pareja Gustavo Martínez y sus hijos mellizos creció en un entorno de aceptación absoluta y sin tabúes . A diferencia de lo que se observaba en las pantallas de televisión, puertas adentro no existían secretos respecto a la identidad del artista. Los niños crecieron asimilando con total naturalidad la dinámica familiar y afectiva de su hogar, comprendiendo desde el jardín de infantes las particularidades de su origen, lo que les permitió forjar un lazo de extrema confianza y un refugio sólido frente a las intensas presiones del mundo exterior.

Marta y Felipe Fort junto a Ricardo Fort | Instagram

La tragedia golpeó al clan de manera imprevista y temprana. El empresario murió el 25 de noviembre de 2013 a la temprana edad de 45 años. Tras sufrir intensos dolores crónicos en su columna y rodilla que arrastraba desde hacía años, su deceso se produjo debido a una parada cardiorrespiratoria por hemorragia interna, luego de haber sido internado en un sanatorio privado para tratar una fractura femoral. La impactante noticia conmocionó al país entero y dejó a los pequeños mellizos bajo la tutela legal bajo la responsabilidad de Gustavo Martínez.

Marta Fort mantiene una conexión espiritual inquebrantable con su progenitor, y la destaca en todos los momentos televisivos, referencias de moda y en sus posteos en redes sociales. Durante su profunda entrevista en +CARAS , la influencer no dudó en expresar con sincera emoción: “Mi papá era súper mediático y polémico… recién ahora se lo empieza a entender. Era un personaje que no existía”. En esa misma charla íntima, al profundizar sobre el vínculo místico que sostiene a lo largo del tiempo, la joven confesó: “Por más que no pueda verlo, nunca sentí que su presencia no estaba”, dejando en claro que su recuerdo continúa guiándola en cada paso de su vida adulta.

Las mejores fotos de Marta y Felipe Fort cuando era chiquitos junto a Ricardo Fort

Ricardo Fort dejó una huella imborrable en el espectáculo, la Argentina y, claramente, en su familia. Los seguidores lo siguen recordando con profundo cariño e infinito respeto a través de las fotos e inéditas postales que tanto Marta como Felipe suben a sus cuentas de Instagram.

A.E