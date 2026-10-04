Marta Fort se sinceró sobre su hermano, Felipe: “Jamás en la vida tuvo tanto interés en verme”

La exposición mediática suele dar una imagen rígida y lejana de los hijos de Ricardo Fort, pero la realidad puertas adentro transita por caminos mucho más simples, humanos y cotidianos. En una entrevista para el streaming Blender, Marta Fort conversó de manera relajada y directa sobre el vínculo real que mantiene con su hermano Felipe en esta etapa de sus vidas. La joven abrió las puertas de su intimidad y contó cómo evolucionó la relación familiar con el paso de los años, alejándose por completo de los prejuicios y mostrando una complicidad muy genuina.

Marta Fort reveló la relación con su hermano Felipe

Marta y Felipe Fort: Un vínculo intenso y sin filtro

Marta Fort charló sin filtros sobre su relación con su hermano mellizo y dejó en claro que la complicidad entre ellos tiene matices muy particulares y divertidos. Lejos de mantener una postura acartonada o pretender dar una imagen perfecta frente a las cámaras, definió el trato diario con total naturalidad y simpatía. Durante la charla en el streaming, describió con absoluta honestidad cómo conviven el afecto genuino y los típicos roces de hermanos: “Es un amor odio constante, viste como todos los hermanos, pero es la única persona en la vida que yo le dije te amo, así que sabe que lo amo".

"De la forma más falopera posible, se lo dije”, confesó entre risas cómplices. Al recordar los detalles con gracia, relató que aquella profunda declaración de afecto sucedió en medio de una fiesta electrónica bajo un estado muy particular, aclarando que, a pesar de las circunstancias y del tono gracioso, lo dijo completamente en serio.

Los hermanos Fort: La convivencia, la distancia y los nuevos planes

El paso del tiempo, el crecimiento personal y la búsqueda de independencia marcaron un antes y un después definitivo en el día a día de los hermanos Fort. Marta reconoció abiertamente que tomar caminos separados y mudarse a sus propias casas ayudó muchísimo a mejorar la convivencia. Hoy en día, la distancia saludable y la autonomía sumaron puntos a favor del reencuentro familiar.

Marta y Felipe junto a su papá Ricardo Fort

Según relató en el ciclo de streamer, ahora comparten planes cotidianos muy sencillos pero significativos, como visitarse en su hogar para probar los platos elaborados que prepara gracias a sus clases de cocina y su paso por MasterChef Celebrity (Telefe). Y destacó con ironía: “Jamás en la vida él tuvo tanto interés en verme”.

Tardes de buraco, vinos y risas por Marta y Felipe Fort

Cuando finalmente logran coincidir en sus agendas y pasan tiempo juntos, lejos absoluta de los flashes, de los eventos públicos o de las salidas nocturnas, eligen planes sumamente caseros y tranquilos. Marta Fort sorprendió a todos en el estudio al contar que se juntan con frecuencia a jugar al buraco, un pasatiempo que definió con muchísimo humor como "el juego de mesa más aburrido que te podría contar".

Los hermanos Fort

Lejos de posicionarse como una jugadora experta o estratega, admitió con total desparpajo que no entiende demasiado las reglas del juego y que tampoco le interesa aprenderlas a la perfección. Entre copa de vino, charlas distendidas y risas constantes, la situación se repite siempre de la misma manera: Felipe se enoja y la insulta porque ella se distrae con facilidad. "Siempre gana él, obvio", relató Marta Fort. Una postal íntima, auténtica y divertida que muestra su lado más humano.