La vida de Marisa, la niñera de Felipe y Marta Fort que fue Leona, compitió en los Juegos Olímpicos y se quedó con ellos

Mucho antes de que su nombre quedara asociado a la familia Fort, Marisa López había construido una carrera deportiva de alto nivel. Integró el seleccionado argentino de hockey desde 1983, cuando todavía faltaban varios años para que el equipo femenino adoptara el nombre de Las Leonas, y llegó a convertirse en capitana. Su trayectoria incluyó los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos.

Marisa López junto a Gustavo Martínez, Marta, Felipe y Ricardo Fort

Años después, su vida tomó un rumbo completamente diferente cuando fue convocada para cuidar a Felipe y Marta Fort, los hijos de Ricardo. Lo que comenzó como un trabajo terminó transformándose en un vínculo que atravesó la infancia y adolescencia de los mellizos y que continúa vigente en la actualidad, ya que ambos siguen considerándola una persona fundamental en sus vidas.

Marisa López, una figura del seleccionado argentino antes de Las Leonas

Nacida en septiembre de 1964, Marisa López comenzó desde muy joven su recorrido en el hockey y llegó a las categorías inferiores de la Selección. En 1983 se incorporó al seleccionado mayor y cinco años después disputó los Juegos Olímpicos de Seúl, donde el equipo argentino terminó en el séptimo puesto.

Marisa López junto a los hijos de Ricardo Fort

Su carrera internacional continuó durante los años siguientes. Marisa ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987, La Habana 1991 y Mar del Plata 1995. Además, integró el equipo argentino que obtuvo la medalla de plata en el Mundial de 1994, disputado en Estados Unidos, y llegó a ser capitana del seleccionado.

De la alta competencia a la casa de Ricardo Fort

En 2004, después de cerrar su etapa deportiva, Marisa López recibió una propuesta que cambiaría por completo su vida. Ricardo Fort buscaba ayuda para cuidar a sus hijos recién nacidos, Marta y Felipe, y fue Karina Antoniali, entonces esposa de Eduardo Fort y su amiga quien se la presentó.

La dedicatoria de Marta Fort a Marisa López

Los mellizos habían nacido por subrogación en Los Ángeles y, tras su llegada a Buenos Aires, Ricardo comenzó a buscar una persona que pudiera acompañarlo en la crianza. La exdeportista aceptó el trabajo y comenzó a ocuparse de los chicos cuando todavía eran bebés. Con el paso del tiempo, la relación excedió el ámbito laboral. Cuando el empresario murió en noviembre de 2013, Marta y Felipe tenían nueve años y Gustavo Martínez quedó a cargo de los mellizos. Sin embargo, ella continuó presente en su crianza y en su vida cotidiana.

El vínculo de Marisa López y los hijos de Ricardo Fort

La llegada de los herederos de Ricardo a la mayoría de edad tampoco significó el final del vínculo. Por el contrario, ambos continuaron reconociendo públicamente el lugar que Marisa López ocupa en sus vidas. Marta Fort la definió como: “mi madrina y madre de corazón” y también contó que recurre a ella cuando necesita orientación. Al hablar sobre las personas que la acompañan después de la muerte de su padre, expresó: “No tengo a alguien que me guíe, ¿viste? Pero sí tengo, por ejemplo, a Marisa, mi madrina”.

Felipe Fort sobre Marisa López

Felipe por su parte también aseguró que Marisa López de hockey cumple “un rol de madre” en sus vidas y la incluyó entre las personas que forman parte de su círculo de sostén. Así, aquel trabajo que comenzó en 2004, cuando Marta y Felipe Fort todavía eran bebés, terminó dando lugar a una relación familiar que ambos continúan sosteniendo en la adultez.