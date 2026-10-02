Marta Fort abrió las puertas de su casa y mostró su living: lámparas colgantes, sillón exclusivo para su perrito y armado minimalista

A través de las redes sociales se puede ver la intimidad de las figuras públicas y conocer de primera mano cómo decoran sus espacios personales. En esta oportunidad, Marta Fort decidió abrir las puertas de su departamento y dejar al descubierto cada rincón de su living, un ambiente que combina a la perfección las tendencias actuales del diseño interior, la funcionalidad y un guiño emocional muy fuerte vinculado a su historia familiar.

Marta Fort mostró el living de sus casa

Marta Fort: Un espacio moderno, luminoso y despojado

Marta Fort comparte habitualmente momentos de su rutina con sus seguidores y, en esta ocasión, muestra la distribución de su living. El ambiente principal se destaca por una estética limpia, donde predominan las líneas simples, los tonos claros y una paleta de colores neutros que transmite calma. En el centro del espacio se observa un sillón amplio de diseño contemporáneo tapizado en tela clara, acompañado por una mesa ratona de baja altura y detalles decorativos sutiles, como libros de diseño y objetos minimalistas distribuidos con criterio estético.

Marte Fort elige lámparas de diseño

La iluminación juega un papel central en la ambientación del lugar. Del techo se desprenden lámparas colgantes de diseño esférico con acabados metálicos que aportan calidez y completan la armonía visual del departamento. Los ventanales amplios permiten el ingreso de luz natural durante todo el día, potenciando la sensación de amplitud en un sector pensado fundamentalmente para el descanso, la desconexión y la comodidad cotidiana.

Materiales nobles y una paleta neutra, los elegidos de Marta Fort

El diseño interior del hogar de Marta Fort combina texturas suaves y elementos contemporáneos. Las paredes exhiben cuadros enmarcados con fotografías y láminas artísticas que aportan un toque personal sin recargar el ambiente. Los pisos de madera clara suman calidez y contrastan sutilmente con los muebles de líneas rectas.

El living de Marta Fort es despojado y con tonos neutros

Cada objeto cumple una función estética y práctica dentro del esquema decorativo. Lejos de los excesos, la joven opta por una tendencia que prioriza el orden visual, donde los espacios despejados permiten que los muebles principales respiren y se luzcan por sí mismos, reflejando un estilo de vida relajado pero sofisticado.

El lujo canino y un homenaje íntimo en el living por Marta Fort

Entre las novedades que la joven muestra en su hogar, un detalle acapara toda la atención desde el punto de vista del diseño de interiores y de la emoción. Se trata de un mini sillón tapizado en tono gris oscuro, especialmente diseñado y fabricado a medida para su nueva perrita. El mueble cuenta con una estructura acolchada, apoyabrazos cilíndricos y patas metálicas cromadas, simulando a menor escala un sofá tradicional de categoría.

El sillón de la mascota de Marta Fort, Royce

Lo que vuelve único a este accesorio es la personalización delicada en el frente del respaldo, donde se lee grabado con claridad el nombre de la mascota: Royce. Este nombre tan particular encierra un significado especial, ya que funciona como un tierno homenaje a su papá, Ricardo Fort, recordado por su debilidad y fanatismo histórico por los automóviles de esa marca de lujo. Con este gesto, Marta Fort demuestra que cuida cada aspecto estético de su hogar y, al mismo tiempo, mantiene vivo el recuerdo familiar en cada detalle de su día a día.