El 25 de enero se estrenó la esperada serie sobre Ricardo Fort, pero que no recibió muy buenas reseñas, especialmente del entorno más íntimo del millonario. En el documental se expone la vida mediática, su popularidad, el éxito y fama del chocolatero, del que fueron parte sus hijos, Marta Fort y Felipe Fort, quienes no tuvieron una infancia ordinaria, ya que su familia siempre estuvo en vuelta en distintos escándalos, lo que llevó a estar constantemente bajo el reflector de la mirada pública.

Mediante una entrevista con Sebastián Soldano de Teleshow, Marta Fort reveló el calvario que vivió de chica, los ataques de los haters y su estado de salud:

"Mi papá siempre tenía gente en casa, más de 50 personas al día porque buscaba que lo quisieran y cuidasen, pero es muy turbio que hubiera tantos desconocidos dando vueltas. Mi hermano y yo no disfrutábamos de todo eso. Me hacía muy mal verlo tan público, tan de todos. Yo quería una vida privada con él, como la de cualquiera", comenzó el duro relato la hija del magnate.

Además, contó acerca del lado oscuro en su adolescencia: "Yo estaba en ojo de todos. En las redes, me decían ´gorda´ y yo bajaba de peso. Después me decían ´flaca´ y volvía a subir. Me hice dependiente de todo eso que se escribía sobre mí y lo pasaba pésimo".

Con el crecimiento de las redes sociales, el odio que imponían los haters también tomaban relevancia: "Yo era demasiado chiquita para entender el odio. A los 14 años tuve anorexia, bajé más de 20 kilos en muy poco tiempo... no me daba cuenta que era un palo, no tenía ni piernas", añadió Marta.

Gustavo Martínez y Marta Fort

Gustavo Martínez, quién fue su padre de corazón, su tutor, y quien los terminó de criar, jugó un papel muy clave en esta etapa de su vida. La salvó de todo este calvario. "Me ayudó a entender que tenía que comer bien, sin dietas restrictivas. Me ayudó a lograr un estilo de vida saludable y eso me salvó”, recuerda.

"La gente me jode con mi voz. Con mi forma de hablar y porque dicen que mi pelo es como paja. Pero llegó un momento en el que dije: ´Así soy y así quiero vivir. Voy a tener el cuerpo que quiera y al que no le guste, que no mire", cerró Marta Fort.

D.M