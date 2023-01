Se revelaron detalles de la docuserie de Ricardo Fort: "Fue una muerte trabajada"

En conversación con Infobae, Eddie Fitte, periodista que se encargó de investigar la vida de Ricky Fort, dio detalles de lo que se verá en el documental y aspectos inéditos sobre su vida. Desde el comienzo de su fama hasta los hechos que lo llevaron a transformar su cuerpo.

Eddie Fitte fue uno de los primeros en incentivar la producción de El Comandante Fort, cuyo primer capítulo estará disponible hoy en Star+, para enseñarle al mundo la exótica vida de Ricardo Fort, pero, principalmente, todo lo que trabajó para llegar a la cima hasta el día de su muerte, a la cual Fitte calificó como "Una muerte trabajada".

Eddie Fitte, el periodista que investigó la vida de Ricardo Fort

Eddie explicó que fue la fascinación de la gente que conoció a Fort lo que lo motivó a producir el documental. La serie está trazada a modo de línea del tiempo y se irá contando cronológicamente desde el momento en que Ricky termina el colegio secundario y se instala en Miami, Estados Unidos. "Logramos dar con dispositivos electrónicos de Ricardo, con su Facebook, con sus celulares, con su computadora, con discos duros de almacenamiento que él mismo había guardado, y con todo eso empezamos a llenar casilleros (de su vida)", explicó el periodista.

El Comandante Fort mostrará a un Ricardo joven que debía elegir entre continuar el legado musical de su madre o heredar la dirigencia de la empresa familiar en manos de su padre y, también, cómo logró vivir su sexualidad libremente. A su vez, se profundizará en la obsesión que desarrolló con su cuerpo y cómo le costó la vida.

Ricky Fort cuando era más joven

" A Ricardo no le faltaron alarmas, no le faltaron avisos de médicos, de hecho el recurso permanente que tenía era que cuando se encontraba con un tope, que no hacían lo que él quería, buscaba otra opinión y otra salida", explicó Eddie Fitte. El periodista comparó la muerte de Fort con la de Maradona y expresó que, a diferencia de la muerte en soledad del ex futbolista, "creo que Ricardo pensó un poco más en un escudo para lo que estaba dejando".

¿Cuál era el mayor miedo de Ricardo Fort?

Dentro de todos los detalles que el periodista brindó sobre la docuserie del empresario chocolatero, Eddie Fitte confesó que el mayor miedo de Ricardo Fort era morir en olvido. "A morirse sin que nadie se acuerde de él, sin dudas. Hizo un trabajo absolutamente obsesivo para que eso no suceda", expresó el comunicador. A su vez, Eddie también contó que cuando Ricky Fort se vio cerca de la muerte, el susto lo llevó a arraigarse a la espiritualidad.

