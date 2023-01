Martín Baclini habría encontrado un nuevo amor en Punta del Este

Martín Baclini está soltero y sin compromisos, lo que lo habilita a divertirse y pasarla bien de la mejor forma posible. El empresario está de vacaciones en Punta del Este, uno de los destinos más elegidos por los argentinos al momento de relajarse y disfrutar.

Pero desde la cuenta oficial de Instagram de "LAM", expusieron al ex de Cinthia Fernández. "Martín Baclini con nueva conquista en Punta del Este", escribió Pepe Ochoa junto a un video que avala sus palabras.

Martín Baclini.

En dichas imáganes se ve al empresario junto a una joven morocha en lo que parece ser un boliche. Aunque el video no es del todo claro, es evidente que en un momento Baclini besa a su compañera para luego seguir charlando muy cerquita.

A pesar de que el Comunity Manager de la cuenta de "LAM" etiquetó al protagonista del video, hasta el momento Martín no se hizo eco de la viralización de las imágenes. Sin embargo, no tiene nada que aclarar, ya que su estado civil no lo compromete con nadie.

Qué dirá Cinthia Fernández cuando vea el video de Martín Baclini con otra mujer

Es de público conocimiento que Cinthia Fernández aún sigue enamorada de su expareja a quien le declaró su amor en más de una oportunidad de manera pública. Sin embargo, Baclini dejó en claro que por el momento no volvería con la bailarina.

Cada vez que sale a la luz alguna información referida al empresario, Cinthia suele reaccionar a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, aunque por ahora no lo hizo.