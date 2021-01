Martín Baclini hizo una impactante revelación sobre Cinthia Fernández

Si bien están separados desde 2019, Martín Baclini y Cinthia Fernández mantienen un buen vínculo. Es más, hace poco él se rencontró con ella y con las tres niñas que tiene la panelista y bailarina y vivieron un lindo momento. En una nota radial, el empresario habló de lo que siente por ella y dejo la puerta abierta a ¿una posible reconciliación?

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” él se refirió al amor que siente por la panelista: “Me usurpó la casa y en complicidad con mi madre. Cinthia tuvo un mes y medio que estuvo pésimo independientemente que yo me equivoqué en una decisión que fue ir al Bailando. Y lo reconozco. No era el momento ni el lugar", comenzó rememorando.

"A mi me agarró con un ACV de mi hermano pero me equivoqué igual y hay que reconocerlo. Ahora, la reacción de ella de decir cosas y ahora dijo todo lo contrario. Esta es la verdadera Cinthia que dice lo que vivimos pero lo otro fue una desubicación total“, empezó diciendo la expareja de la “angelita”.

“La vida te muestra lo que uno dice,qué ocurre en los caminos. Hoy estoy muy bien solo, es lo que elijo. Más adelante no sé que puede suceder. Cinthia fue la mujer de mi vida, sin dudas. Por lo que viví, por el amor que me dio y cómo me cuidó. Lo demostré con hechos cuando las papas quemaban. Yo seguí haciendo cosas por ella, por amor. Me decía que estaba loco y yo le decía que no”.

“Después se enteró de lo que hacía y me llamó para agradecerme. Yo las amo a las nenas y tengo un amor profundo por ellas. No sé que puede pasar en el futuro, es una caja de sorpresas. Se me metió en el departamento, imaginate, menos mal que estoy soltero“, concluyó.

Martín Baclini habló de los rumores de romance con Camila Braigosa

La mujer trabaja en Televisa y tiene un vínculo con Baclini desde hace muchos años y, de visita en Miami, ambos salieron a cenar al reconocido resto Cecconis. Esta es la primera vez que se lo ve al empresario vinculado con otra mujer desde su separación de Agustina Agazzani con quien tuvo un fugaz romance que la pandemia arruinó por el impedimento que había entre ambos para verse cuando la cuarentena estaba en su pico, por el Coronavirus.

En diálogo con CARAS Digital decía lo siguiente: "No sé de dónde sacan que estoy en pareja, la verdad es que lo desmiento rotundamente. ¿Qué pasa, uno no puede tener amigas que ya le ponen un rótulo? Yo tengo muchas amigas que quizás no veo hace mucho tiempo y si da para encontrarnos y cenar y ponernos al día es fenomenal, pero no tengo ningún vínculo afectivo con nadie", explicó Martín siempre atento con este medio y así derrumbó la teoría de Angel De Brito de que estaba en pareja nuevamente.