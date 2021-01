Alberto Martin opera de urgencia: "Tenía un tumor y había que sacarlo"

Alberto Martín se sometió a una operación en una Clínica de San Isidro. La noticia llegó por medio de Rodrigo Lussich en Intrusos, donde el actor también habló del tema.

"Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito que se había alojado en la base del ojo derecho. Había que quitarlo o quitarlo”, explicó el protagonista en un audio que pasaron al aire.

El actor de 76 años deberá esperar los resultados de la biopsia para saber cuáles serán los pasos a seguir en su recuperación. "Veremos qué sale. Yo soy muy positivo en todo esto. Agradezco al doctor Santiago Vivante y a todo su equipo", agregó.

Por el momento se espera el veredicto médico, para así, Alberto retomar los ensayos de la obra 'La chica del sombrero rosa' que en marzo debutará en el Teatro La Casona.

La declaración de amor de Alberto Martín a Carmen Barbieri

Alberto Martín le hizo una jugada declaración de amor a Carmen Barbieri. Cuando un periodista de "Intrusos" le preguntó qué pasa con la actriz, respondió: "Somos un poco más que amigos, nos protegemos porque también me siento protegido por ella. Cómo continúa esto no lo sé. Hasta ahora es así. Si no hablo con ella un día, la extraño".

Martín se animó luego a ir más lejos todavía: "Lo que siento es la verdad, es así y no tiene mucha vueltas. Empezó como un juego de acompañarnos y hoy es esto. A Carmen no la besé pero me deja tocarle la rodilla".

Vale recordar que Alberto Martín quedó viudo hace un tiempo, luego de estar casado durante 47 años con Martha. Carmen está divorciada de Santiago Bal, quien falleció hacia finales del 2019. Por ende nada les imediría estar juntos, ni siquiera su familia ya que el actor aseguró que todos quieren mucho a Barbieri. "Mi hija María Martha le dice mamá a Carmen. En tren de chiste, pero se lo dijo. Y mi hermana quiere que Carmen le haga el flan de queso", señaló.

TRas las palabraa de su enamorado, Carmen llamó al ciclo televisivo y le dedicó unas palabras: "Te quiero mucho. Agradezco a la vida que nos haya cruzado en el camino. Hace años que somos amigos. Hemos compartido cenas en tu barco hermoso, yo amaba a tu mujer y amo a tus hijos y nietos. Tenemos juntos muchos planes laborales, no sólo la gira de teatro sino algo en televisión, en América. Estoy emocionada por tus palabras porque nuestra amistad es pura y sincera. Me emociona tu declaración de amor", afirmó. Incluso se atrevió a invitarlo a disfrutar de unos días juntos: "Venite conmigo a Nueva York".

Y finalmente reveló un detalle no menor: "Lo que tenemos es mucho más que un beso. Creo que nunca nadie me dijo cosas tan lindas. Alberto es peligroso, porque es de esos tipos que te tientan", dijo la actriz, ya despidiéndose.