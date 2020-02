Martín Baclini se mostró angustiado por el sufrimiento de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández no se encuentra de la mejor manera luego de que se diera a conocer que Martín Baclini, de quien continúa enamorada, estaría comenzando un nuevo romance con la modelo Agustina Agazzani, ex de Gastón Soffritti y Agustín Bernasconi.

"Lloro todo el día, estoy sin dormir, lloré toda la noche. Yo no tengo problema en decirlo, la gente me dice que soy tóxica pero para mi el corazón manda y es así, si tengo ganas de llorar lloro. No estoy bien y lo digo, él tiene derecho a hacer su vida", abrió su corazón en el programa "Hay que ver".

Al ver la situación de su ex, Baclini se lamentó por hacerla sufrir. “Cualquier persona que a uno tiene sentimientos y sufre, le llega y te cambia el día, la energía y el humor pero trato de transitarlo de la misma manera siempre. Siempre fui transparente y sincero. Tuvimos una relación muy sana, desde hace dos años. La vida se maneja con la verdad. Para mentir hay que tener memoria y yo no la tengo. Estoy tranquilo interiormente pero deseo profundamente que vuelva a ser esa Cinthia feliz”, expresó el empresario en diálogo con Radio Mitre.

“Yo sé que le hago mal a Cinthia de manera totalmente involuntaria. Es el proceso lógico de la vida. Todos nos enamoramos y a veces llega el momento de separarse. El amor duele y hay que aceptarlo”,afirmó.

Para finalizar, el empresario no negó ni afirmó la nueva relación, solo se limitó a decir: “Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Hay que entregarse a ella. Estoy en un momento de mucha paz y buscando el centro, estar equilibrado”.