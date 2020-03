Martín Ortega hizo una grave acusación contra Roberto Pettinato

La reaparición de Roberto Pettinato en TV generó y repudio por las distintas versiones de abuso de las mujeres que trabajaron con él. Fernanda Iglesias, Martina Soto Pose y Maju Lozano fueron algunas de las victimas del conductor y quienes se pronunciaron en contra por su arribo a la pantalla chica.

Pero quien también puso el grito en el cielo fue Martín Ortega, quien hizo un fuerte descargo en su Twitter cuando se enteró de su retorno. "Roberto Pettinato es un monstruo que maltrató a mis dos hermanas y que violentó y acosó sexualmente a otras mujeres ¡Que no vuelva nunca más!" disparó en la red social haciendo referencia a Rosario y Julieta.

Durante 2014, Julieta estuvo involucrada en rumores de romance con el conductor que fueron rápidamente desmentidos por ambos. "Prefiero salir con la empleada de una farmacia que con una actriz (...) Con ella simplemente fuimos a cenar en dos oportunidades y nada más", dijo el periodista en ese momento.

La actriz, por su parte, lo acusó de misógino tiempo después. "No fue ni una relación. Me daba vértigo porque era la primera - y última vez- que salía con alguien que hablara de mí en televisión (...) se reía de mí en la radio y mezclaba verdades con mentiras (...) Para mí Pettinato es un misógino, no tengo ninguna duda. Yo sentí que tenía algo en mi contra, pero cuando empecé a escuchar los relatos de las mujeres que lo denunciaron, me di cuenta de que no era personal", aseguró.