Martita Fort fue tentada para ShowMatch: "Cuando cumpla los 18"

En la pista de "La Academia", ayer bailó Rocío Marengo para desempeñarse en el ritmo "Una que conozcamos todos" y fue acompañada por Marta Fort, la hija del recordado Ricardo Fort.

El vínculo entre Martita y Marengo, quien está de novia con Eduardo Fort, es muy sólido según afirmó la bailarina quien describió a de la heredera: "Yo estoy muy feliz con la presencia de martita. obviamente que toda la familia está invitada pero le digo algo y se prende en todas. es una gran compañera para mi. feliz de que haya venido con sus amigas y sus amigos":

Apenas la adolescente ingresó al estudio fue saludada por Marcelo Tinelli quien inmediatamente la tentó para estar en el programa, algo que Martita no descartó: "Después de los 18 puede ser. Si", afirmó la hermana de Felipe Fort.

En un diálogo entre Tinelli y Marta, el conductor recordó viejos tiempos. "La conozco cuando yo iba como papá al colegio de mis hijos a llevarlos y ahí estaba Martita", expresó. Sorprendido, Marcelo agregó: "Lo que ha crecido. Impresionante. Me sacó una cabeza a mi". Acto seguido, él le preguntó cuándo iba a bailar en ShowMatch.

Marta se mostró seducida por la propuesta, pero con algo de timidez contestó: "Yo no creo que ahora pero por ahí más adelante". El conductor, hábil, continuó indagando demostrándole su interés para que participe del certamen: "Me encantaría que vengas". Algo más segura, la heredera de Ricardo le dijo: "Después de los 18 puede ser, si".

La hija de Ricardo, tiene actualmente 17 años y el 25 de febrero cumplirá los 18, lo que dio lugar a Tinelli a decirle con humor: "Entonces entre el 26 y el 28 te estoy metiendo un tubazo". Visiblemente tímida, aclaró que para ella es mucha es mucha exposición, pero tal vez de más grande si se anime aunque aseguró tener un poco de vergüenza.

El amigo "cercano" de Martita Fort

Marta Fort se prestó a un divertido diálogo con Marcelo Tinelli en el que entre otras cosas recordaron con gran cariño al desaparecido Ricardo Fort.

Luego de describir la personalidad de "el chocolatero", Marcelo le preguntó a Martita: "¿Estás en pareja?". Pero la joven respondió tajante: "No, todavía no surgió". Sin embargo, Tinelli se dio cuenta que uno de los que acompañaba a la joven estaba mucho más cercano a ella a quién no dudó en indagar: "¿Es el novio de Marta?", con timidez, el acompañante contestó que "sólo eran amigos".

Fue en ese momento en el que le dieron el micrófono para que se presente: "Me llamo Martiniano, nos presentó Felipe. Nos conocemos con Marta desde hace 3 meses".

Pero lo que encendió la alarma, además de las miradas cómplices entre ellos fue que Martiniano confesó que con Marta se fueron juntos de viaje a Miami. "Es mi compañero de salidas, salimos juntos", finalizó Fort.

Para terminar, Marcelo afirmó: "Me gustan como pareja" y Marta y Martiniano, se miraron tiernamente.

