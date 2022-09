Maru Botana compartió un desgarrador mensaje recordando a su hijo a 14 años de su muerte

Maru Botana compartió un sentido mensaje dedicado a su hijo a 14 años de su muerte. La cocinera escribió un extenso y desgarrador texto que conmovió a todos sus seguidores.

"Amo esta foto con la abuelita abrazándote. Así te siento, con los dos, cuidándote y mimándote como lo hicieron hasta que te fuiste. Otra fecha más, 14 años que llevo mi mochila de piedras, con la cual al principio no podía ni caminar y hoy puedo empezar a correr", comenzó Maru en su publicación.

"Estás siempre dentro mío, siempre te siento, sé que nos protegés a todos y casi que me relajo en eso, sos realmente nuestro ángel de la guarda... es difícil y nunca me voy a acostumbrar a la idea de que no estés, como uno más, pero sé que estás en cada uno de nosotros", continuó y agregó: "Lo único que siento es que tu perdida me hizo pasar a una vida distinta y donde el amor que me dejaste me ayudo a poder seguir".



"Hoy día de la primavera, día de flores, etapa de brotes y nacimientos, vos te fuiste. Siempre sentí que es era mi indicador para recordarte feliz y acá estoy con tus hermanitos, viviendo y disfrutando la vida. Gracias a vos Facu por inspirarme a ayudar (...) y por dejarme un corazon lastimado pero lleno de amor y gratitud", cerró asegurando que pasaría este día rodeada de amigos y familia.

Maru Botana sobre el sufrimiento de sus hijos por las críticas: "Van caminando y les dicen cosas"

Maru Botana es una de las famosas que es víctima de los haters y blanco de críticas en el universo 2.0. Invitada al ciclo conducido por Luis Novaresio, Debo decir, la cocinera se sinceró sobre el impacto que estos dichos en su contra tienen en sus hijos.



“Tengo los chicos grandes, tengo familia y cuando te afecta a vos no es nada, pero cuando empieza a afectar a los demás...”, comenzó Maru haciendo referencia a sus chicos, Agustín (22), Lucía, (20), Matías (18), Sofía (16), Santiago (14), Juan Ignacio (11) e Inés (9).



“No quiero hablar mal de nadie, pero tuve un caso específicamente por una receta. Le tuve que explicar a uno de mis hijos que no voy a dejar de ser Maru Botana porque alguien dice que hice algo mal”, dijo Botana.

“Le tuve que explicar que no voy a dejar de ser Maru Botana porque alguien dice que hice algo mal.Le dije ‘¿Sabés qué, gordo? Si a esta altura de mi vida tengo que bajarme a explicar una receta, y... la verdad es que hice todo mal’”, datalló sobre la charla con su hijo Agustín.