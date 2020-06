El emotivo mensaje de Maru Botana a su hija Sofía tras cumplir 15 años

View this post on Instagram

Feliz cumple mi Sofita liinda!!! No se como empezar, a veces se me hace una laguna en esta vida tan intensa q llevo. Pero si hay algo que nunca olvidare son mis partos❤️momento tan especila. Vos llegaste bien , tranquila y eras tan linda que cuando Papa me pregunto - le dije es como una muñequita/😍Siempre como predomina en esta casa , una chiquita bien plantada y con su caracter. Naciste muy seguidita de Mati y desde el momento uno fueron bien pegaditos. Algo que siempre disfruto, el amor que se tienen🥰Tenes mucha fuerza Sofita y una presencia q ilumina. Desde que sos chiquita que pareces mas grande de lo que sos. Me ayudaste y lo seguis haciendo muchisimo con Juani e Ine. Sufriste mucho la perdida de Facu pero siempre, exteriorizaste tus miedos y eso nos ayudo a todos. Me acuerdo cuando viste a una virgen , y con apenas tres años , me dijiste _ A upa de ella esta Facu mama-❤️ Te encantan los bebes y cuidaste a tus dos hermanitos como su segunda mama, con una ternura increible. Moris por los perros y cada vez mas!!! No se a veces te veo y siento que en un futuro vas a ser una mama con muchos hijos y una casa llena de perros👀👀 A quien saldras 🤦🏻‍♀️ Sofi es lindisimo verte reir y disfrutar, me encanta lo amiguera que sos ❤️🤟 Disfruto ver la mesa de casa llena de amigas tomando el te y ni te cuento la festichola que vamos a hacer cuando se acabe todo esto❤️Mi Sofi amo tus abrazos de oso en donde los corazones se pegan y nos decimos todo 🥰Te adoro chiquita. Sos una personita muy querible , buena y generosa. Espero que tengas un año divino , rodeada de todo el amor que te mereces❤️