El lunes comenzó el reality de arte culinario Masterchef Argentina, conducido por Wanda Nara y con un jurado de lujo de la mano de Donato de Santis, Damián Betular y German Martitegui. Esta nueva temporada sumó a cocineros amateurs. El reality definió quienes van a ser los 16 competidores que van a participar en el reality que tiene como premio 10 millones de pesos.

El programa comenzó con el anuncio de Wanda Nara, quien informó a los competidores que una de las chef abandono la competencia por cuestiones laborales. El desafío fue la receta de una marquise de chocolate que les complicó la existencia a algunos de los participantes. Finalmente se suman a la competencia y suben al balcón: Rodrigo Salcedo, quien tuvo la mejor marquise, Juan Francisco Moro, Candelaria Sorini y Emilio Falbo.

Quien no obtuvo su delantal fueron Nelida, Malena, Gabriela.

La participante Malena Marini tuvo un inicio complicado a la hora de preparar la receta. Se mostró confundida con la receta pro la cantidad de claras y yemas que llevaba. Pero todo empeoró cuando quedaban pocos minutos para que termine el desafío cuando los nervios le ganaron y no llegaba con el tiempo para finalizar con la torta.

Quebró en llanto, sus compañeros desde el balcón intentaron ayudarla pero no pudo ser posible. Al presentar la torta y la devolución del jurado no fue al mejor. "Con amor fue y me quedo contenta con eso", comentó la participante al romper en llanto por no cumplir con su desafío en su totalidad.

