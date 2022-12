Mateo y Thiago Messi protagonizaron un divertido momento en el último partido de la Selección contra Australia.

Los hijos mayores de Leo Messi se pelearon por unos stickers cuando Martina Rodríguez, una diseñadora argentina, decidió regalarle los que ella misma confeccionaba al darse cuenta que estaba cerca del palco de la familia de Anto Roccuzzo en el partido.

"No había mucha gente cerca así que aproveché. El guardia no me dejó dárselos a los nenes, entonces le grité a un hombre que estaba con ellos, que me dijo que no, pero le insistí y terminó aceptándolos”, contó la joven en TN.

Antonela Roccuzzo con Mateo y Ciro Messi en el palco.

Thiago me miraba y levantaba los hombres diciéndome que sí, pero Mateo le ganó de mano y se los llevó”, recordó Martina y agregó: . “No se los quiso dar a Thiago y se pelearon por eso. Los dos se fueron corriendo hasta ahí”, contó.

Antonela Roccuzzo.

El reto de Anto Roccuzzo a Mateo Messi que se hizo viral

Anto Roccuzzo es la protagonista también de los partidos de la Selección y cada llegada al palco generar furor entre los seguidores de Leo Messi.

Pero no sólo ella llama la atención de los presentes sino también sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo, que se roban las miradas con sus travesuras. En el último partido de Argentina contra Australia, fue Mateo el que logró el enojo de su mamá quien lo retó por arrojar un palito en la tribuna.

En ese momento, Anto Roccuzzo tuvo una desopilante reacción y lo fulminó con la mirada al pequeño y le dijo "No". Luego de eso, le pidió que se baje del asiento desde donde miraba todo el partido.