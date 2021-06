Matthew Perry se separó y canceló su boda: los motivos

Tras el estreno de Friends, The Reunion en donde se lo pudo ver disfrutando junto a sus amigos, Matthew Perry terminó con su novia, Molly Hurwitz y canceló su boda.

El actor y la agente literaria de 29 años, con quien llevaba más de tres años de relación, se habían comprometido el pasado mes de noviembre, pero la unión no prosperó y ambos decidieron tomar caminos por separado. “A veces, las cosas simplemente no funcionan. Le deseo a Molly lo mejor”, le dijo Perry a la revista People, confirmando su separación. Ésta era la primera vez que Perry se comprometía y tenía planes de pasar por el altar.



Molly luciendo una de las remeras que Perry promociona en sus redes sociales.

Vale destacar que la ruptura llega en medio de las especulaciones en torno a la salud del actor tras verlo en el show reencuentro de Friends. Muchos fans aseguraron verlo deteriorado y otros usuarios se burlaron de la forma en que Perry hablaba “La gente a veces puede ser cruel. Ojalá no lo fueran”, afirmó. “Estuvo genial”, dijo Ben Winston, director del tan esperado especial de HBO Max, que se estrenó el jueves pasado. “Me sentí feliz y afortunado de dirigirlo en una oportunidad como esta”, dijo.

La popularidad de Matthew Perry en las redes

Pese a que Matthew Perry guarda los detalles de su vida privada, durante 2020 generó un gran revuelo en internet luego abrir su cuenta de Instagram, provocando así el reencuentro entre el elenco de Friends: Jennifer Aniston y él eran los únicos dos "amigos" que todavía no estaban en la red social.

La primera que se había asomado por allí fue Lisa Kudrow, quien se unió en 2014; el segundo fue Matt LeBlanc, en 2016, David Schwimmer lo hizo en 2018 y, el año pasado, Courteney Cox y, finalmente, Aniston.



Perry estuvo entrando y saliendo de rehabilitación por largos años debido a sus adicciones, que claramente han dejado secuelas. "No me volví sobrio porque tenía ganas, sino porque estaba preocupado de morir al día siguiente “, declaraba el actor tiempo atrás en una entrevista con el New York Times.